Реприватизація облгазів почнеться з регіонів, — Ігор Палиця

Облгази, які були розпродані "за копійки" в часи Януковича, сьогодні заробляють надприбутки за рахунок громадян.

Депутати від партії "ЗА МАЙБУТНЄ" у місцевих радах ініціюють перевірку приватизації газорозподільних компаній, так званих облгазів, які були розпродані "за копійки" в часи Януковича.

Про це заявив лідер партії Ігор Палиця.

"Реприватизація облгазів почнеться з регіонів. Наша команда в Луцькій міській раді вже запустила цей процес — правоохоронним органам надіслані офіційні запити з вимогою надати вичерпну інформацію про приватизацію "Волиньгазу". Упевнений, що скоро до нашої ініціативи приєднаються представники місцевого самоврядування з інших областей. Стратегічні підприємства мають працювати в інтересах України та її громадян, а не приватних компаній!" — заявив Ігор Палиця.

Він зазначив, що облгази, які були розпродані "за копійки" в часи Януковича, сьогодні заробляють надприбутки за рахунок громадян.

"Наприклад, "Волиньгаз" був приватизований за 24,3 млн грн. Лише за минулий рік його власники заробили більше 20 млн грн. І така ситуація в усіх областях. "Сумигаз" проданий за 15,6 млн грн, "Житомиргаз" — за 9,7 млн грн, "Вінницягаз" — узагалі за 1,5 млн грн. Їх власники заробляють надприбутки на людях, встановлюючи захмарні тарифи на тепло. Влада регулярно заявляє про незаконність приватизації, але вже понад 10 років усі справи спускаються на гальмах. Тому ми беремо ініціативу на себе", — наголосив лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ".

Нагадаємо: Луцька міська рада ініціювала повернення газогонів та обладнання компанії "Волиньгаз" у комунальну чи державну власність. Мер міста Ігор Поліщук із партії "ЗА МАЙБУТНЄ" дав протокольне доручення департаменту економічної політики та юридичному департаменту дослідити, як відбувалася приватизація, і звернутися до суду з метою повернення майна. За його словами, причиною стало зростання тарифів для мешканців Луцька в три рази, яке планує "Волиньгаз".

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