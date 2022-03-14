Репутація Росії – ніщо: в ОП прокоментували ймовірне звернення Кремля до Китаю за допомогою

Репутація Росії – ніщо: в ОП прокоментували ймовірне звернення Кремля до Китаю за допомогою

За словами Подоляка, Росія хоч десь намагається знайти підтримку у боротьбі з Україною.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію деяких західних ЗМІ про те, що Росія звернулася до Китаю за військовою та фінансовою допомогою.

Про це вні написав у Тwitter.

"РФ звернулася до Китаю за військовою допомогою, повідомляють декілька впливових видань (FT, NYT). На тлі вкрай провальної сухопутної операції в Україні репутація РФ – ніщо. Але навіщо натягувати на РФ таку ганьбу, намагаючись хоч десь (Білорусь, ОДКБ, Китай) знайти сили, щоб знищити Україну", — зазначив радник керівника ОП.

За інформацією Financial Times, Росія звернулася до Китаю за військовою допомогою, бо в неї закінчується озброєння.

Прессекретар посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен’юй своєю чергою переконує, що, мовляв, він нічого не знає про прохання РФ надати військову, а також економічну допомогу.

Раніше стало відомо, що США та Китай проведуть перші переговори на високому рівні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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