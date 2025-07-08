Репутаційне питання: Подоляк пояснив, чому США посилюють допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Атаками по мирних українських містах та селах Росія свідомо принижує Вашингтон. Тепер сам президент США Дональд Трамп має вибір — прийняти це або допомогти нашій країні та навіть отримати з цього в майбутньому вигоду.

Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у коментарі «24 Каналу».

Аудит озброєння та зміна тактики Росії

Михайло Подоляк пояснив, що нещодавно у США проводили аудит озброєння, в рамках якого тимчасово призупинили постачання військової допомоги Україні. Водночас, питання постачання зброї залишається частиною переговорного процесу, в якому беруть участь не лише Україна, а й Європа.

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«Зрозуміло, що Росія змінила тактику — відверто атакує цивільне населення великою кількістю дронів і ракет. Очевидно, що без протиракетної оборони репутаційно це виглядатиме як крах для США та західної цивілізації загалом», — наголосив радник керівника Офісу Президента.

Аспект домінування Америки та «саркастичний привіт» Путіна

Подоляк також зазначив, що у цій ситуації присутній аспект домінування Америки у сфері продажу зброї. За його словами, якби США «забрали» свою зброю з гарячої фази війни сьогодні, завтра вона вже не була б актуальною. Він нагадав, що сам Трамп неодноразово говорив про необхідність для Європи в більших масштабах купувати американське озброєння.

«Тут є багато переговорних моментів. Головне далі — вийти в продуктивне переговорне русло, в рамках якого напрацьовувати, які потрібні пакети, що з ними робити і чи можливо вийти на формат закупівлі тих же протиракетних систем», — зауважив Подоляк.

Він додав, що після телефонної розмови Трампа та Путіна Росія атакувала Київ, що стало «саркастичним привітом» для США. Російський диктатор нібито прагнув показати, що він домінує навіть у двосторонньому переговорному треці та може репутаційно принижувати президента США.

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«Після цього Трамп починає говорити об’єктивні речі щодо оцінки Путіна, щодо того, чому Росія не хоче виходити з війни і що треба робити. Тепер у Трампа буде вибір — або дозволити приниження від Путіна, або надати додаткові інструменти. Їх є два: економічні санкції проти Росії та мілітарне насичення України», — підсумував радник керівника ОПУ.

Нагадаємо, Трамп дав згоду на нове постачання зброї для України. Axios дізнався, чи будуть серед них системи Patriot і хто ще може долучитися.