Республіканці хочуть загальмувати допомогу Україні до березня: експосол у США назвав причину

Республіканці до визначення свого кандидата на президентські вибори США не хочуть ухвалювати якихось кардинальних рішень, що стосуються допомоги Україні.

Про це заявив Валерій Чалий, український дипломат, експосол України у США (2015-2019 рр.) в ефірі "Еспресо".

"Питання не закрите ще з цим пакетом американської допомоги. Раніше кінця січня - початку лютого рішення не буде. Щобільше, зараз це прив'язується до дат праймеріз, це передвибори, де будуть визначатись, хто буде кандидатом від республіканців. Основна боротьба на цих праймеріз у Нью-Гемпширі в кінці місяця буде йти між Дональдом Трампом і Ніккі Гейлі. І після того, як знявся Круз з перегонів, то скоріше всього відійдуть ці голоси все-таки Ніккі Гейлі, а не Десантісу, тому до Нью-Гемпшира не хочуть приймати якихось кардинальних рішень", - вважає дипломат.

За його словами, 2 лютого мають у США мають ухвалити фактично весь бюджет. І 5 березня понад 800 голосів виборців у США розподіляється по праймеріз у багатьох штатах. Чалий вважає, що республіканці хочуть затягнути цю історію аж до березня. А Білий дім — до засідання Верховного Суду, який буде вирішувати остаточно допуск Дональда Трампа на вибори.

"От усі фактори сплітаються, які мають десь на початку лютого дати нам відповідь. Тепер щодо відповіді, якщо буде пакет 61,4 млрд дол., то там буде і фінансовий трек — не лише бюджетні кошти, а й на енергетику, на розвиток деяких проєктів, додаткові кошти допомоги в реформах — тобто там не тільки військові гроші", - сказав експосол.

Чалий переконаний, що тоді це стане сигналом для інших, зокрема Кремлю, а також, наприклад, німцям, про те, що можна говорити про ракети TAURUS, що є можливість деокупації й зміни ходу війни.

"Якщо цього не буде, то катастрофи не відбудеться, тому що США все одно будуть допомагати. Щобільше, 300 млн дол. уже розблоковано на два поточних транші, це на пару місяців", - зауважив Валерій Чалий.

Раніше політолог Андрій Піонтковський зауважив, що республіканська партія критикує президента США Джо Байдена за недостатню допомогу Україні. Це є позитивною тенденцією, яка може зрушити питання посилення підтримки Києва.

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