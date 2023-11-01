Республіканці поставили Байдену жорсткі умови для подальшої підтримки України: що вимагають

Республіканці направили до адміністрації президента США Джо Байдена цілий список вимог, після виконання яких вони підтримають продовження допомоги для України.

Республіканці в США вимагають від президентів США та України "стратегію перемоги", яка включатиме чітку оцінку ситуації, визначення кінцевої мети та критеріїв завершення війни.

Про це йдеться у заяві, яку опублікував конгресмен від штату Каліфорнія Майк Гарсіа.

У ній ідеться про те, що вибіркове розкриття інформації щодо ситуації на полі бою в Україні, а також додаткові запити на допомогу у розмірі 12 мільярдів доларів щомісяця для України є неприйнятними.

"Ізраїль та Україна мають перемогти, це зрозуміло. Однак американські платники податків втомилися фінансувати нескінченну тупикову ситуацію в Україні без бачення перемоги. Щоб заспокоїти американців, ми визначили дванадцять розумних і раціональних умов, які необхідно виконати, перш ніж хоч один долар буде відправлено Україні", – йдеться у заяві конгресмена.

Він додав, що президент Байден та очільник Пентагону Ллойд Остін мають повністю інформувати американську громадськість про перебіг війни в Україні, про досягнення Збройних Сил України, оновлену ситуацію на фронті, а також аргументувати патові ситуації.

Також висунута вимога щодо розкриття списку військового обладнання, яке ще не було передано Україні, але може покращити воєнну ситуацію.

За словами конгресмена, Байден та Остін повинні докладно роз'яснити необхідність подальшої допомоги, зокрема розкрити деталі щодо типів зброї, яка буде надіслана та як саме це допоможе Україні досягти перемоги. Також вони мають дати відповіді на питання, що станеться, якщо США відмовиться від допомоги, і як Україна може впоратися із викликами без підтримки своїх союзників в ЄС та НАТО.

У своєму листі республіканці також вимагають звіту від Міністерства фінансів і торгівлі США перед Конгресом щодо ступеня виконання санкцій проти Росії. Вони також настоюють на впровадженні широкомасштабних санкцій проти Росії з боку Сполучених Штатів та країн НАТО, які охоплюватимуть усю нафтову промисловість, зернові культури та рідкісні мінерали.

Нагадаємо, новопризначений спікер Палати представників у Конгресі США Майк Джонсон заявив, що Палата представників розглядатиме нову військову допомогу Україні та Ізраїлю як окремі заходи. Це дві різні теми.

Крім того, сенатори від Республіканської партії представили окремий законопроєкт, який передбачає надання допомоги Ізраїлю, але не Україні.

Водночас видання The Hill повідомляє, що президент США Джо Байден накладе вето на запропонований республіканцями законопроєкт.

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