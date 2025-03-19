Республіканці США підтримали Трампа після дзвінка Путіну — Fox News

Президент США Дональд Трамп зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну, що викликало хвилю схвалення серед республіканських законодавців. Вони відзначають, що цей крок демонструє рішучість та дипломатичну ініціативу Трампа, особливо на тлі повідомлень про те, що, мовляв, колишній президент США Джо Байден навіть не відповів на дзвінок Кремля.

Про це пише Fox News.

За словами представників Республіканської партії, США мають вести активні переговори, навіть із противниками, щоб гарантувати власні національні інтереси та безпеку. Вони вважають, що відмова Байдена від діалогу лише погіршувала ситуацію та демонструвала слабкість американської зовнішньої політики.

Натомість демократи та критики Трампа засуджують його рішення, звинувачуючи у спробі загравання з Кремлем та підриві позицій США на міжнародній арені. Вони наголошують, що будь-який контакт із Путіним має супроводжуватися жорсткою позицією щодо агресії Росії проти України та інших міжнародних порушень.

Дзвінок Трампа відбувся на тлі складної геополітичної ситуації, коли США продовжують надавати підтримку Україні та зміцнювати союзників у Європі. Ця ситуація загострила дебати у Вашингтоні щодо того, яка стратегія є найбільш ефективною для взаємодії з Москвою.

Нагадаємо, що Дональд Трамп вважає, що Вашингтон і Москва можуть налагодити економічні відносини після закінчення війни в Україні. "Росія володіє ресурсами, які потрібні США" — переконаний Трамп. Йдеться про можливість придбання рідкісноземельних металів.

Додамо, що 18 березня 2025 року відбулися перемовини між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Телефонна розмова тривала близько двох годин.

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