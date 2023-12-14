Республіканці в Палаті представників дали згоду на розслідування щодо імпічменту Байдена

Республіканці Палати представників санкціонували розслідування щодо імпічменту президента США Джо Байдена, попри відсутність доказів.

Про це пише Reuters.

Палата представників США проголосувала за офіційний дозвіл на поточне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена, хоча вони ще не знайшли доказів протиправних дій демократа.

Палата палати, контрольована республіканцями, проголосувала за партійну лінію 221 проти 212 за схвалення розслідування, яке перевіряє, чи отримав Байден неправомірну вигоду від закордонних ділових угод свого 53-річного сина Хантера Байдена, через кілька годин після того, як молодший Байден відмовився від виклику дати свідчення в закритому режимі.

Білий дім відхилив розслідування як необґрунтованими фактами та політично мотивоване. Байден готується до можливого реваншу на виборах 2024 року зі своїм попередником-республіканцем Дональдом Трампом. Трамп став першим президентом в історії США, якому двічі оголошено імпічмент, і зараз він готується до чотирьох майбутніх кримінальних процесів.

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ЗМІ вважають, що зусиллями республіканців майже напевно не вдасться усунути Байдена з посади. Навіть якщо Палата представників проголосує за імпічмент президенту, тоді Сенат повинен буде проголосувати за засудження його за звинуваченнями двома третинами голосів — майже неможливе в палаті, де колеги Байдена демократи мають більшість 51-49 голосів.

Але це може допомогти республіканцям висвітлити свої звинувачення в корупції протягом більшої частини кампанії 2024 року.

Голосування відбулося через три місяці після того, як республіканці неофіційно почали розслідування, і не є обов’язковим кроком для усунення президента чи іншого посадовця з посади.

Однак дозвіл може надати республіканцям більше правових повноважень, щоб змусити адміністрацію Байдена співпрацювати, і може допомогти протистояти звинуваченням демократів, які кажуть, що цьому бракує легітимності.

Нагадаємо, що згідно з результатами нового опитування, політичні позиції президента США Джо Байдена перебувають у найслабшому місці за весь період його президентства. Виборці дають йому найнижчі оцінки за роботу та вперше віддають перевагу Дональду Трампу в президентській боротьбі 2024 року.

Додамо, що тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що під час свого візиту до США отримав позитивний сигнал щодо американської підтримки для України.

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