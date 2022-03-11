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Республіканці в Сенаті закликали Байдена прискорити передачу Україні літаків, систем ППО та інших можливостей від США

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Республіканці в Сенаті закликали Байдена прискорити передачу Україні літаків, систем ППО та інших можливостей від США

Associated Press

Сенатори-республіканці наголошують, що високо цінують уже надану Сполученими Штатами летальну допомогу українському війську.

Представники Республіканської партії в Сенаті США звернулися до президента Джо Байдена з відкритим листом-закликом прискорити передачу Україні літаків та систем ППО.

Свої підписи під документом поставили 42 сенатори, - пише Укрінформ.

"Ми закликаємо Вашу адміністрацію взаємодіяти з Польщею та нашими союзниками по НАТО, щоб прискорити передачу Україні необхідних повітряних засобів, систем ППО та інших бойових і допоміжних можливостей від США, союзників по НАТО та інших європейських партнерів", - йдеться в листі.

Сенатори-республіканці наголошують, що високо цінують уже надану Сполученими Штатами летальну допомогу українському війську, однак вони "категорично не згодні" з рішенням адміністрації відкласти питання та позбавити Польщу можливості передати винищувачі Україні.

"Ми закликаємо Вас діяти без зволікання, щоб забезпечити постачання вкрай необхідної авіації яка підвищить здатність Збройних сил України захищати свою країну та допомогти в порятунку життів мирного населення", - вказується в листі.

Нагадаємо, дві батареї системи протиповітряної оборони Patriot, які раніше дислокувалися у Німеччині, упродовж середи, 9 березня, було переміщено до Польщі. 

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