Республіканець та прихильник Трампа став номінантом на посаду спікера Палати представників 

Джим Джордан виграє голосування Республіканської партії на посаду спікера з другої спроби.

Голова юридичного комітету переміг конгресмена Остіна Скотта під час внутрішнього таємного голосування, але немає жодних гарантій, що він зможе отримати 217 голосів, необхідних у Палаті представників.

Про це пише NBC.

Вже вдруге цього тижня роздроблені республіканці обрали свого кандидата на посаду спікера Палати представників.

Голова судової влади Джим Джордан, штат Огайо, переміг члена палати представників Остіна Скотта, штат Джорджія, у п’ятничному закритому таємному конкурсі спікерів.

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Республіканці провели друге таємне голосування. Під час цього голосування 152 члени сказали "так", а 55 - "ні", причому один республіканець голосував, що «він - присутній», за словами законодавців Республіканської партії.

Цей підрахунок не віщує нічого доброго для Джордана, оскільки йому знадобиться принаймні 217 голосів, щоб отримати молоток спікера в Палаті представників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що республіканці, які є виразними прихильниками експрезидента США Дональда Трампа, вважають неправильним вибір Стіва Скаліза претендентом на нового спікера Палати представників.

Крім того, ми раніше інформували, що під час таємного голосування серед представників Республіканської партії Стів Скаліз отимав 113 голосів, а Джим Джордан — 99.

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