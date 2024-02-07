Республіканська партія Сенату заблокує угоду про кордон, залишивши Україну в підвішеному стані - The Hill

Навряд чи Сенат ухвалить документ без серйозних змін.
Республіканці Сенату під сильним тиском колишнього президента США Дональда Трампа заблокують процедурну пропозицію про початок обговорення двопартійної угоди про безпеку кордону цього тижня, залишивши фінансування війни в Україні в підвішеному стані в осяжному майбутньому.
Про це пише The Hill.
Нездатність просунути угоду про безпеку кордону цього тижня означатиме, що навряд чи Сенат ухвалить документ без серйозних змін. І будь-які зміни до реформ у сфері надання притулку та безпеки кордону, які були узгоджені з Білим домом і демократами в Сенаті, можуть зірвати всю угоду.
Представник республіканців у Сенаті Джон Тун, чиї співробітники поінформували сенаторів-республіканців та їхні офіси про деталі широкомасштабного пакета заходів безпеки на кордоні, заявив у вівторок, що пропозиція про припинення дебатів щодо переходу до законопроєкт не принесе багато, якщо взагалі буде.
Відповідаючи на запитання у вівторок вранці, чи хтось із республіканців у Сенаті проголосує за законопроєкт, Тун сказав, що це «навряд чи», тому що члени партії хочуть більше часу для вивчення складного пакета.
«Я думаю, що це малоймовірно, тому що я просто думаю, що наші члени все ще — вони хочуть більше часу, щоб оцінити це», — сказав він, коли його запитали про перспективу голосування будь-якого сенатора від Республіканської партії за продовження.
Він сказав, що рішення лідера більшості в Сенаті Чака Шумера призначити голосування на середу, є «поспішним».
Навіть сенатор Джеймс Ленкфорд, провідний республіканець на переговорах, який працював над пакетом питань безпеки кордону протягом останніх чотирьох місяців, сказав у понеділок увечері, що не знає, чи буде він голосувати за перехід до законопроєкту в середу.
Водночас Шумер сказав, що він готовий відкласти перше процедурне голосування щодо пакету до четверга, але висловив сумніви, що це вплине на отримання достатньої кількості голосів для початку дебатів і внесення поправок до нього.
«Ми навіть запропонуємо відкласти це голосування до четверга, щоб дати ще більше часу сенаторам прийняти рішення. Але я підозрюю, що вони не приймуть навіть цю пропозицію, тому що їм справді не потрібно більше часу. Вони просто використовують це як привід", - сказав він.
Деякі республіканці, які планують голосувати проти просування законопроєкту, кажуть, що це не означає, що вони обов’язково виступають проти суті закону.
"Сенат планує взяти двотижневу перерву, починаючи з суботи, а це означає, що якщо республіканці цього тижня заблокують безпеку кордону та пакет фінансування України, вони не матимуть шансу повернутися до законопроєкту до 26 лютого", - пише видання.
Нагадаємо, спікер Палати представників назвав законопроєкт про виділення додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, зокрема для України, Ізраїлю й південного кордону Сполучених Штатів, “мертвим”. Зазначимо, що сенатори-республіканці починають масово дезертирувати напередодні голосування, яке відбудеться 7 лютого.
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