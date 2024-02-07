Республіканська партія Сенату заблокує угоду про кордон, залишивши Україну в підвішеному стані - The Hill

Республіканці Сенату під сильним тиском колишнього президента США Дональда Трампа заблокують процедурну пропозицію про початок обговорення двопартійної угоди про безпеку кордону цього тижня, залишивши фінансування війни в Україні в підвішеному стані в осяжному майбутньому.

Про це пише The Hill.

Нездатність просунути угоду про безпеку кордону цього тижня означатиме, що навряд чи Сенат ухвалить документ без серйозних змін. І будь-які зміни до реформ у сфері надання притулку та безпеки кордону, які були узгоджені з Білим домом і демократами в Сенаті, можуть зірвати всю угоду.

Представник республіканців у Сенаті Джон Тун, чиї співробітники поінформували сенаторів-республіканців та їхні офіси про деталі широкомасштабного пакета заходів безпеки на кордоні, заявив у вівторок, що пропозиція про припинення дебатів щодо переходу до законопроєкт не принесе багато, якщо взагалі буде.

Відповідаючи на запитання у вівторок вранці, чи хтось із республіканців у Сенаті проголосує за законопроєкт, Тун сказав, що це «навряд чи», тому що члени партії хочуть більше часу для вивчення складного пакета.

«Я думаю, що це малоймовірно, тому що я просто думаю, що наші члени все ще — вони хочуть більше часу, щоб оцінити це», — сказав він, коли його запитали про перспективу голосування будь-якого сенатора від Республіканської партії за продовження.

Він сказав, що рішення лідера більшості в Сенаті Чака Шумера призначити голосування на середу, є «поспішним».

Навіть сенатор Джеймс Ленкфорд, провідний республіканець на переговорах, який працював над пакетом питань безпеки кордону протягом останніх чотирьох місяців, сказав у понеділок увечері, що не знає, чи буде він голосувати за перехід до законопроєкту в середу.

Водночас Шумер сказав, що він готовий відкласти перше процедурне голосування щодо пакету до четверга, але висловив сумніви, що це вплине на отримання достатньої кількості голосів для початку дебатів і внесення поправок до нього.

«Ми навіть запропонуємо відкласти це голосування до четверга, щоб дати ще більше часу сенаторам прийняти рішення. Але я підозрюю, що вони не приймуть навіть цю пропозицію, тому що їм справді не потрібно більше часу. Вони просто використовують це як привід", - сказав він.

Деякі республіканці, які планують голосувати проти просування законопроєкту, кажуть, що це не означає, що вони обов’язково виступають проти суті закону.

"Сенат планує взяти двотижневу перерву, починаючи з суботи, а це означає, що якщо республіканці цього тижня заблокують безпеку кордону та пакет фінансування України, вони не матимуть шансу повернутися до законопроєкту до 26 лютого", - пише видання.

Нагадаємо, спікер Палати представників назвав законопроєкт про виділення додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, зокрема для України, Ізраїлю й південного кордону Сполучених Штатів, “мертвим”. Зазначимо, що сенатори-республіканці починають масово дезертирувати напередодні голосування, яке відбудеться 7 лютого.

Читайте також: