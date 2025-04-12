Республіканці обурені роллю спецпосланця Трампа в переговорах щодо України

Стів Віткофф і Володимир Путін. / © Associated Press

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Позиція щодо Росії спецпосланця президента США Стіва Віткоффа викликає дедалі більше запитань. Республіканці не проти зняти його з посади. Незважаючи на те, що Віткофф відіграє центральну роль у зовнішній політиці Вашингтона.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Обурення через дії Віткофф

Зокрема, тривогу в Білому домі та Держдепартаменті викликала ситуація, коли Віткофф запросив посланця глави Кремля Кирила Дмитрієва, який перебуває під санкціями США після вторгнення Росії, до своєї особистої резиденції на вечерю перед зустріччю в Білому домі.

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"Чиновники США уникають приймати у себе чиновників із Росії, яка має розвинені розвідувальні можливості. У підсумку вечерю було перенесено, і вона відбулася в Білому домі", - пишуть журналісти.

Віткофф заручився певною підтримкою скептиків Республіканської партії щодо України. Втім, його пропозиції викликали обурення серед інших республіканців, які вважають, що адміністрація Трампа занадто різко повернулася до Москви.

Ба більше - деякі республіканці були настільки стурбовані очевидною проросійською позицією Віткоффа в інтерв’ю Карлсону, що кілька з них навіть зателефонували раднику з національної безпеки Майку Волцу та держсекретарю Марко Рубіо, щоб поскаржитися, повідомляє Reuters з посиланням на джерела, що знайомі з ситуацією.

Деякі американські та європейські офіційні особи стурбовані тим, що, поки Віткофф дотримується стратегії Трампа, росіяни користуються його відсутністю досвіду за столом переговорів, кажуть американські офіційні особи.

“Віткофф повинен піти, а Рубіо повинен зайняти його місце”,- йдеться в листі від 26 березня від Еріка Левіна, головного донора Республіканської партії. Лист був написаний після інтерв'ю Карлсону і виступу на Fox News, і критикував Віткоффа за вихваляння Путіна.

Коментарі Віткоффа шокували багатьох чиновників з питань національної безпеки США, адже риторика спецпредставника повторювала риторику Кремля. Через кілька днів після інтерв’ю Карлсона Wall Street Journal, що належить News Corp Руперта Мердока, опублікував статтю під назвою “Стів Віткофф стає на бік Кремля”.

Демократи також бунтують. “Віткофф і Трамп вчинили кардинальний гріх дипломатії: вони повністю показали своє відчайдушне бажання укласти угоду”, - висловився Нед Прайс, колишній речник Державного департаменту при президенті Джо Байдені.

США немає чіткого плану

Для союзників США аргументи та відсутність прогресу в досягненні мирної угоди створюють відчуття, що Білий дім не має чіткого плану припинення війни в Україні.

Двоє європейських чиновників, які нещодавно мали контакти з адміністрацією, кажуть, що на переговорну групу чинився тиск, аби швидко отримати результати. Це викликало стурбуваність, що Штати можуть не лише прийняти кроки, які можуть підірвати Україну, але й власну архітектуру безпеки Європи.

"Чиновники, які говорили на умовах анонімності, заявили, що їхні переговори не принесли їм упевненості, і вони не вважають, що в американської сторони є чіткі кінцеві цілі", - пише видання.

Двоє високопоставлених західних дипломатів, які підтримують зв’язок з адміністрацією, заявили, що вважають, що Вашингтону бракує “чіткого плану”, як рухатися вперед і що робити, якщо Росія продовжуватиме зволікати.

"Іноді ми чуємо суперечливі речі від різних частин адміністрації. Це також додає відчуття, що тут немає справжнього плану", - сказав один із дипломатів на умовах анонімності.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог запропонували "розділити" Україну як Берлін 45-го. У Росії вважають, що “є одним із варіантів заморозки конфлікту”.

Дата публікації 22:48, 11.04.25 Кількість переглядів 25 Митний тайфун від США й перемовини Віткоффа з Путіним: аналіз головних подій