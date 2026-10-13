Республіканці повстали проти Трампа через Путіна: що і чому обурило його однопартійців

Дональдт Трамп. / © Associated Press

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Домовленість президента США Дональда Трампа з Москвою про постачання дизельного пального з РФ на світові ринки і його схвальні заяви на адресу «фюрера» Володимира Путіна викликали нову хвилю критики з боку республіканців. За кілька тижнів до проміжних виборів до Конгресу Росія знову опинилася в центрі політичних суперечок у Вашингтоні.

Про це йдеться у матеріалі The Japan Times.

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Трамп заявив, що працює з Путіним над виведенням російських запасів дизельного пального на світовий ринок. Хоч це рішення фактично послаблює багаторічні санкційні обмеження, але Білий дім пояснює цей крок прагненням знизити ціни на пальне напередодні виборів 3 листопада. Водночас у Європі попереджають, що збільшення експорту дизеля може принести Москві додаткові доходи та посилити її можливості продовжувати війну в Україні.

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Дії Трампа стали небажаним сюрпризом для деяких республіканців, партія яких намагається зберегти свою незначну більшість у Палаті представників і Сенаті.

«Нам потрібен президент, який готовий очолити вільний світ. Давайте будемо чесними. Трамп є і завжди був слабким у ставленні до Путінат», — заявив представник-республіканець з Небраски Дон Бейкон.

Своєю чергою, сенаторка від штату Мен Сьюзен Коллінз приєдналася до інших республіканців і трьох демократів, які написали листа зі скаргами на Трампа, який, з їхніх слів, ігнорує закон 2022-го про заборону імпорту російської нафти.

«Сполучені Штати не повинні надавати Путіну фінансову допомогу, поки Росія продовжує вбивати українських мирних жителів», — написали сенатори.

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Троє з чотирьох республіканців, які підписали лист у неділю, — Сьюзен Коллінз, сенаторка від Аляски Ліза Мурковскі і сенатор від Північної Кароліни Том Тілліс — під час першого процесу імпічменту Дональда Трампа проголосували за його виправдання. Тоді Палата представників звинуватила президента в незаконному блокуванні допомоги Україні, щоб змусити Володимира Зеленського оголосити розслідування проти колишнього лідера Джо Байдена і його сина Гантера. Коллінз, яка нині бореться за переобрання, тоді заявляла, що Трамп засвоїв «досить важливий урок».

Водночас частина республіканців, зокрема конгресмен від Пенсильванії Браян Фіцпатрік і конгресмен Дон Бейкон, планують домагатися голосування за новий законопроєкт, який має заблокувати імпорт російської нафти. Однак для подолання можливого президентського вето їм, імовірно, доведеться заручитися додатковою підтримкою.

Інші республіканці захищають Трампа, стверджуючи, що він намагається знайти спосіб завершити війну Росії проти України й водночас знизити ціни на дизельне пальне для американців.

Зауважимо, що вартість дизеля та пічного пального стала однією з болючих тем для республіканців напередодні виборів. Особливо гостро це питання стоїть у штатах, де точиться напружена боротьба за місця в Сенаті, зокрема на Алясці та в Мені, а також у сільськогосподарських регіонах Середнього Заходу, де значною мірою залежать від дизельного пального.

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Напередодні дня виборів Трамп і частина республіканців розглядали й інші способи стримати ціни. Зокрема, кілька кандидатів і сенаторів пропонували тимчасово заборонити експорт дизельного пального зі США. Однак зрештою Трамп відмовився від цієї ідеї.

Зауважимо, що одним приводом для суперечок в Америці стала інформація про весілля Дональда Трампа-молодшого, витрати на яке, за даними ProPublica, частково покрив російський олігарх Умар Кремлєв. Він витратив на це сотні тисяч доларів, зокрема оренду приватного острова в Карибському морі.

Сенатор-республіканець Джон Кертіс закликав розслідувати цю справу та викликати причетних до суду. Водночас сам президент Трамп заявив, мовляв, його син пообіцяв відшкодувати олігарху витрати.

«Тостер — це весільний подарунок. Вечірка на приватному острові, оплачена олігархом, пов’язаним із Путіним, — зовсім інша річ», — наголосив Кертіс.

Окрім того, раніше газета The New York Times повідомила, що двоє ключових політичних радників Трампа — Кріса ЛаСівіту і Джеймса Блера — перервали виборчу кампанію, щоб консультувати уряд на Балканах, який є союзником Путіна. За даними видання, уряд витратив понад 4 млн дол. на лобістів і політичних консультантів, пов’язаних із президентом США і республіканцями.

Своєю чергою, Трамп у соцмережах припустив, що може звільнити політиків, якщо в їхній роботі виникне конфлікт інтересів. Однак згодом заявив, що не бачить жодних порушень у їхній діяльності.

Як повідомлялося, Європа повстала проти курсу Трампа щодо Росії. У Європі вважають, що тиск на енергетичні доходи РФ залишається одним із головних способів змусити Кремль піти на переговори. На саміті ЄС лідери країн планують закликати до нових санкцій проти Москви і обмеження її нафтових доходів.

Окрім того, ексспецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Україна повинна мати повну свободу завдавати ударів по цілях на території Росії у відповідь на агресію Кремля.

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