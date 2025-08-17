Дональд Трамп / © Associated Press

Якщо президент США Дональд Трамп захотів би чинити жорсткий тиск на Путіна, той міг би погодитися на поступки.

Про це у прямому етері Еспресо заявив політолог, професор Ратґерського університету (США) Олександр Мотиль.

Він прокоментував слова сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який припустив, що у разі тристоронньої зустрічі лідерів США, України та Росії війна може завершитися ще до Різдва.

«Грем — серйозна людина. Він не говорить просто так, спонтанно. Якби таке заявив Трамп, то я б погодився, що це ще один приклад його ідіотизму чи бажаного за дійсне. Але Грем більш серйозний. Він говорить нормально і розуміє, що каже», — зазначив Мотиль.

За словами політолога, у питанні війни все залежить від Трампа та частково від Путіна.

«Якби Трамп захотів притиснути Путіна, наклав би справжні санкції, допоміг Україні у масштабний спосіб і пригрозив Росії жорсткими заходами, то Путін міг би погодитися на щось», — пояснив він.

Мотиль підкреслив, що це могла б бути як мирна угода, так і припинення вогню, але ключ у тому, чи захоче цього Трамп разом із європейськими партнерами.

«Він міг би притиснути Путіна дуже серйозно. Все залежить саме від Трампа», — наголосив політолог.

Водночас експерт висловив сумнів, що головна мотивація — це мир. На його думку, швидше йдеться про прагнення Нобелівської премії миру для Трампа.

«Можливо, що Грем звертається не так до нас, як до самого Трампа: мовляв, якщо хочеш, можеш завершити війну і отримати Нобелівську премію миру до кінця року. Він цього прямо не сказав, але, думаю, кожен розуміє — мова йде не стільки про мир, скільки про премію для Трампа», — підсумував Мотиль.

Раніше повідомлялося, що сенатор США Ліндсі Грем заявив, що якщо відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським і російським диктатором Путіним, то війна може закінчитися задовго до Різдва.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп передав вимоги російського диктатора Путіна, які він озвучив на саміті на Алясці 15 серпня, щодо українських територій.