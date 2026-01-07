- Дата публікації
Республіканці ризикують втратити більшість у Палаті представників США — Politico
Контроль Республіканської партії над Палатою представників США опинився під загрозою через скорочення кількості голосів напередодні виборчого року.
Республіканська більшість у Палаті представників США стала критично нестабільною, що може зірвати ухвалення ключових рішень у Конгресі.
Про це повідомляє Politico.
Станом на початок січня республіканці мають мінімальну перевагу — 218 мандатів із 435. За таких умов будь-яка втрата голосу фактично блокує просування важливих законодавчих ініціатив.
Ослаблення позицій партії пов’язане з низкою подій. Помер конгресмен-республіканець Даг Ламальфа. Того ж дня в серйозну ДТП потрапив конгресмен Джим Бейрд, який наразі не може брати участь у роботі Палати. Також про свою відставку оголосила радикальна республіканка Марджорі Тейлор Ґрін.
Водночас республіканці планують уже найближчим часом винести на голосування низку важливих питань, зокрема бюджет і фінансування роботи уряду, законопроєкти у сфері медичного страхування, а також податкові пільги. Частина ініціатив безпосередньо пов’язана з підготовкою до проміжних виборів 2026 року.
Очікується, що результати цих голосувань стануть індикатором того, чи здатна Республіканська партія зберегти контроль над нижньою палатою Конгресу в передвиборчий період.