Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції проти Росії та обмежити військову підтримку України викликали хвилю обурення у Конгресі. Навіть найближчі соратники Трампа шукають важелі впливу, щоб зупинити небезпечний зсув у зовнішній політиці Вашингтона. Журналісти з’ясували, які ультиматуми законодавці готують для Білого дому.

Про це пише Politico.

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Республіканці в американському Конгресі дедалі більше невдоволені політикою Трампа щодо України, однак наразі не мають достатньо впливу, щоб змусити його змінити курс.

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Нове загострення сталося 19 жовтня на тлі спроб законодавців відреагувати на рішення адміністрації Трампа закуповувати російське дизельне пальне, послабити санкції проти Москви та, ймовірно, припинити обмін розвідданими з Україною. Додаткове занепокоєння викликали кількаденні незрозумілі перебої в роботі супутникової системи оборони Києва, яка перебуває під контролем США. У результаті законодавці почали самостійно шукати шляхи подолання нового розриву у відносинах між Вашингтоном і Києвом.

Як законодавці у США намагаються протистояти політиці Трампа щодо РФ та України

Зокрема, представники Комітету Сенату США з питань збройних сил закликали Трампа домовитися з Україною про обмеження ударів по російських енергетичних об’єктах. Інші законодавці провели термінову телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським, тоді як ще одна група пригрозила заблокувати частину порядку денного американської адміністрації до завершення її роботи.

Такі різні підходи свідчать про глибше занепокоєння серед республіканців діями адміністрації президента США, яка переважно обходила Конгрес у питаннях України та зовнішньої політики загалом. Водночас ситуація показує відсутність узгодженої позиції законодавчої гілки влади та обмежені можливості однопартійців Трампа стримувати його кроки, які впливають на традиційні союзницькі відносини США.

«Демократи і республіканці в Конгресі розуміють, що станеться, якщо Путін не зазнає жодних наслідків за своє криваве вторгнення», — заявили сенатор-республіканець Том Тілліс та демократ Річард Блюменталь після термінової телефонної розмови з Зеленським, метою якої було запевнити його, що США все ще залишаються партнером України.

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Особливе обурення серед законодавців викликало рішення Трампа скасувати санкції проти Росії. Перед цим Конгрес понад рік працював над їхнім запровадженням, долаючи опір Білого дому, а у вересні зрештою ухвалив відповідний закон. Водночас документ надав Трампу повноваження скасовувати санкції, якими президент скористався майже одразу.

Тим часом представники обох партій у Конгресі США намагаються зрозуміти, як діяти далі, якщо Трамп не перегляне свою політику. Водночас законодавці визнають, що простору для впливу на президента в них стає дедалі менше.

Сенаторка-республіканка від штату Західна Вірджинія Шеллі Мур Капіто заявила журналістам, що «буде важко сказати щось у найближчі два тижні, що матиме якийсь вплив» на ситуацію з Україною.

Своєю чергою голова Комітету Сенату США з питань збройних сил, республіканець від штату Міссісіпі Роджер Вікер відкрито звернувся до Трампа із закликом підтримати домовленість з Україною. Йдеться про припинення українських ударів по російських НПЗ в обмін на американські розвідувальні дані про місця запуску ворожих ракет і безпілотників.

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«Президент Трамп може вже сьогодні знизити ціни на бензин, просто погодившись на цю угоду! Пане президенте, будь ласка, скористайтеся цією перемогою!» — написав Вікер у соцмережі.

У Білому домі, коментуючи ситуацію, нагадали про нещодавні слова Трампа щодо його прагнення завершити війну.

«Чому? Тому що саме цим я заробляю на життя. І, відверто кажучи, Зеленський не дуже допомагає цій справі. Думаю, він не хоче її (війну — ред.) припиняти, але я хочу, щоб люди не гинули», — висловився президент США.

Він неодноразово пояснював свої рішення прагненням сприяти мирній домовленості між Києвом і Москвою після виснажливої війни. Водночас політика Трампа викликає занепокоєння навіть серед частини найвідданіших прихильників президента.

Конгресмени-республіканці висунули Трампу ультиматум

Так, конгресмен-республіканець від штату Техас Крейг Голдман, якого Трамп цього року підтримав під час кампанії за переобрання, заявив журналістам, що виступає за продовження санкцій проти Росії.

Ще один близький до Трампа законодавець — конгресмен-республіканець від штату Огайо Макс Міллер — погодився з тим, що завершення війни в Україні відповідає національним інтересам США. Водночас він наголосив, що адміністрація повинна посилювати тиск на Росію для припинення бойових дій, «а не купувати її нафту та стримувати наших українських союзників від використання всього їхнього бойового потенціалу».

Водночас частина законодавців пригрозила заблокувати пріоритетні для адміністрації Трампа рішення до завершення її роботи. Одним із найсерйозніших кроків може стати протидія запропонованому президентом оборонному бюджету на 1,5 трлн дол. Його ухвалення потребує збереження єдності серед республіканців, тоді як демократи виступають категорично проти документа.

«Порядку денного більше немає. Багато хто з нас не фінансуватиме ці речі, знаючи, що він підтримує вторгнення диктатора та кидає союзника напризволяще», — заявив конгресмен-республіканець від штату Небраска Дон Бейкон, який залишає Конгрес і часто критикував Трампа.

Конгресмен-республіканець від штату Пенсильванія Браян Фіцпатрік також попередив про можливі наслідки для тих, хто спробує обмежити використання Україною Starshield — супутникової мережі, яку контролює Пентагон і яку розробила SpaceX. За його словами, такі особи будуть «повністю розслідувані і притягнуті до відповідальності» у межах наглядових слухань, а також можуть зіткнутися зі значним скороченням фінансування відповідного відомства або його керівника.

Водночас реалізація будь-яких наглядових заходів може зайняти кілька місяців. Крім того, Трамп уже демонстрував здатність обходити Конгрес. Зокрема, його адміністрація залишала високопосадовців на посадах виконувачів обов’язків, коли вони не могли заручитися достатньою підтримкою Сенату для офіційного затвердження.

Демократи повідомили, що координують свої дії з республіканцями, аби протистояти зближенню Трампа з Росією. Водночас конкретного переліку можливих заходів вони не назвали.

Після цього Блюменталь у черговій публікації в соцмережі заявив, що законодавці планують продемонструвати підтримку України під час «майбутніх заходів», однак не пояснив, про які саме заходи йдеться.

Рішення Трампа щодо РФ та України викликають нерозуміння серед демократів та республіканців

На тлі цього рішення Трампа щодо Росії та України викликають нерозуміння серед законодавців як демократів, так і республіканців.

Конгресвумен-демократка від штату Пенсильванія Медлін Дін, яка працює у складі Комітету Палати представників із закордонних справ, розповіла в інтерв’ю MS NOW про розмову із Зеленським. За її словами, законодавці запитали в українського президента, чи розуміє він причини послаблення Білим домом військових можливостей України. Однак, за словами Дін, Зеленський не зміг пояснити таке рішення.

«Я вважаю історично ганебним те, що президент змінив позицію і відкрив свої карти. Що він підтримує пана Путіна в цій справі — людину, яка жадає крові й через яку загинули десятки тисяч людей», — висловилась конгресвумен.

Нагадаємо, видання Newsweek також написало, що рішення Трампа тимчасово призупинити нові санкції проти Росії за законом Ліндсі Грема заради укладання домовленостей про збільшення постачання дизелю та зниження цін на пальне викликало гостру критики серед однопартійців. Спікер Палати представників Майк Джонсон, сенатори Том Тілліс, Тед Круз, Джон Корнін та інші впливові республіканці засудили цей крок, назвавши його капітуляцією перед Кремлем і помилкою, яка не зупинить агресію проти України.

Сам Трамп відкинув звинувачення, заявивши, що пауза є тимчасовою та необхідною для переговорів, і дорікнув Зеленському за начебто небажання сприяти завершенню війни.

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