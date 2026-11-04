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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Республіканці втрачають Конгрес: Трамп «вибухнув» гучними виправданнями і навіть погрозами

Трамп неочікувано звинуватив у поразці відсутність свого імені в бюлетенях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

За попередніми результатами проміжних виборів до Конгресу США Республіканська партія втрачає більшість у Сенаті. Демократи вже здобули необхідні для контролю над верхньою палатою 51 місце. Крім того, вони ще й можуть отримати більшість і в Палаті представників. Американський лідер Дональд Трамп визнав результати голосування.

Що відомо про реакцію Трампа та його перші заяви — читайте на ТСН.ua.

У ніч виборів у телефонному інтерв’ю The New York Times президент заявив, що «абсолютно готовий» визнати результати проміжних виборів до Конгресу і запевнив, що чекає на співпрацю.

«Ми, знаєте, з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ними. Ми, мабуть, щось придумаємо», — заявив глава Білого дому.

Крім того, президент США заявив, що не шкодує про підтримку кандидатів, які зазнали поразки на виборах до Сенату. Серед них — республіканці Дарлін Грем із Південної Кароліни та Кен Пакстон, генеральний прокурор Техасу.

Трамп пояснив втрату позицій Республіканської партії, що його самого не було у виборчих бюлетенях.

«Мене не було у виборчому списку. Якби я був, ми б перемогли З ВЕЛИЧЕЗНОЮ ПЕРЕВАГОЮ!», — написав американський президент у своїй мережі Truth Social.

В інтерв’ю Fox News Трамп похвалив демократів за успішну кампанію, але заявив, що здивований результатами, адже перед голосуванням провів, за його словами, «масштабні мітинги».

Водночас він визнав, що війна з Іраном могла вплинути на настрої виборців під час проміжних виборів.

Коментуючи перспективу роботи з Конгресом, де більшість можуть отримати демократи, президент заявив, що має достатньо повноважень, аби протидіяти їхнім ініціативам. Зокрема, він пригрозив накладати вето на законопроєкти, які вважатиме неприйнятними.

Пізніше у мережі Truth Social Трамп заявив, що найближчими днями детальніше проаналізує результати виборів і виступить у ролі «хорошого і поганого» політичного коментатора, пояснюючи, чому одні кандидати перемогли, а інші зазнали поразки.

Також президент США опублікував зображення червоної кепки з великим написом «VETO» білими літерами. Вона оформлена у стилістиці відомих кепок MAGA, які стали символом його політичного руху.

Проміжні вибори у США

У США 3 листопада відбулися проміжні вибори до Конгресу. Американці переобирали всіх 435 членів Палати представників і 35 зі 100 сенаторів.

Наразі все відомо, що демократи сенсаційно розгромили республіканців у їхніх ключових штатах — як от Айова, Канзас, Техас та Південна Кароліна. Саме це дозволило демократам додатково отримати шість крісел у верхній палаті парламенту.

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