Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Рішення президента США Дональда Трампа призупинити масштабні санкції проти Росії викликало хвилю обурення серед його ж однопартійців. Низка впливових республіканців публічно засудила поступки Кремлю та виступила на захист України. Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав, що заздалегідь застерігав Білий дім щодо можливих «непередбачуваних наслідків».

Про це йдеться у статті Newsweek.

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Указ Трампа про призупинення дії положень закону щодо санкцій проти Росії

16 жовтня Трамп підписав указ про призупинення дії ключових положень закону Ліндсі О. Грема щодо санкцій проти Росії та Ірану. Сам закон президент США підписав у вересні. Його метою було посилити економічний тиск на Москву через повномасштабну війну проти України.

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За словами американського лідера, він повідомив Конгресу, що таке рішення відповідає «національним інтересам Сполучених Штатів».

Підписаний Трампом указ формально активував передбачені законом положення, однак одночасно призупинив запровадження нових мит ще до набуття ними чинності. Це рішення залишатиметься чинним доти, допокиочільник Білого Дому або державний секретар після консультацій з іншими представниками адміністрації не дійде висновку про необхідність подальших заходів.

Водночас указ не скасовує і не призупиняє санкції проти Росії, які були запроваджені на основі попередніх президентських указів.

Суперечки всередині Республіканської партії через рішення Трампа

Рішення Трампа спричинило суперечки всередині Республіканської партії, зокрема серед законодавців, які виступали за посилення тиску на Росію. Водночас реакція республіканців різниться — від відкритої критики президента до більш стриманих заяв про незгоду з його рішенням.

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Сам лідер США пояснює призупинення санкцій прагненням досягти домовленості про припинення війни. Одночасно його адміністрація працює над зниженням високих цін на дизельне пальне та бензин напередодні листопадових проміжних виборів.

18 жовтня Трамп написав у Truth Social, що він «у процесі переговорів про мир у війні між Росією та Україною і не хоче робити нічого, що нерозумно відштовхнуло б Росію від столу переговорів».

Рішення про призупинення санкцій було ухвалено після окремої домовленості Трампа з Росією. Вона передбачає збільшення обсягів постачання дизелю на світовий ринок, що має сприяти зниженню цін на пальне.

Міністр енергетики США Кріс Райт 18 жовтня виступив на захист такого підходу, назвавши домовленість про збільшення постачання дизельного пального «пряником» для Москви. Він водночас наголосив, що Трамп не скасовував санкції, передбачені законом Грема, а «просто призупинив їхнє застосування наразі».

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Критика рішення пролунала після того, як Москва позитивно відреагувала на крок Трампа, тоді як Київ попередив, що послаблення санкційного тиску може підштовхнути Росію до нових атак. Після російського удару дронами по Харківській області президент України Володимир Зеленський 19 жовтня написав у X: «Ось так Росія відповідає на послаблення санкційного тиску».

Водночас російський спецпредставник із питань інвестицій Кирило Дмитрієв у X назвав призупинення окремих положень закону Грема «важливим і справді історичним моментом».

Newsweek перелічує представників Республіканської партії, які виступили проти рішення Трампа призупинити санкції або публічно висловили через нього занепокоєння.

Хто в Республіканській партії виступив проти рішення Трампа щодо санкцій проти РФ

Спікер Палати представників Майк Джонсон

18 жовтня Джонсон розповів, що закликав представників Білого дому уважно оцінити можливі наслідки рішення про призупинення санкцій.

«Конгрес проголосував за це рішуче лише кілька тижнів тому, і ми розуміємо, що Путіну не можна довіряти», — сказав Джонсон.

За словами політика, він поспілкувався з кількома колегами, які висловили занепокоєння через призупинення санкцій, після чого передав їхні побоювання представникам Білого дому.

«Я сказав команді Білого дому, що нам потрібно це обговорити, і, на мою думку, ретельно розглянути непередбачувані наслідки, які можуть виникнути через це», — сказав Джонсон.

Водночас він не став відкрито критикувати Трампа. Спікер зазначив, що президент аналізує ситуацію, намагаючись одночасно врахувати питання національної безпеки та своє прагнення зменшити вартість життя для американців.

«Тож я думаю, що зрештою тут буде ухвалено правильне рішення», — сказав Джонсон.

Майк Роджерс

Кандидат від Республіканської партії до Сенату від Мічигану Майк Роджерс заявив, що не підтримує рішення Трампа щодо призупинення санкцій.

«Це просто не те рішення, яке ухвалив би я. Я б проголосував за законопроєкт про санкції. Якщо у президента є краща ідея, як знизити ціни на дизельне пальне, я був би за. Я просто трохи скептично ставлюся до того, що це спрацює так, як хоче адміністрація. Я не думаю, що ми можемо дати Путіну бодай сантиметр», — висловився Роджерс.

Сенатор Том Тілліс

Сенатор від Північної Кароліни Том Тілліс назвав рішення президента США призупинити санкції одним із найбезвідповідальніших кроків адміністрації.

«Яку частину виконання закону, ухваленого Сенатом із результатом 86–11, президент та його радники не розуміють?» — написав Тілліс у X.

Він також різко розкритикував політику адміністрації щодо Москви.

«Це безсовісно, що ця адміністрація капітулює перед російським диктатором, який незаконно вторгся доУкраїни та щодня вбиває невинних цивільних», — додав сенатор.

На думку Тілліса, Трамп міг би боротися з високими цінами на енергоносії іншим способом — зокрема, зосередившись на протистоянні з Іраном, а не «роблячи послугу Володимиру Путіну».

Сенатор Тед Круз

Сенатор від Техасу Тед Круз також розкритикував рішення американського лідера, заявивши, що тойприпустився помилки, призупинивши санкції.

«Послухайте, я хотів би, щоб президент цього не робив. Я думаю, це була помилка», — сказав Круз.

Відповідаючи на запитання, чи порадив би він Трампу не призупиняти санкції, сенатор відповів: «Так, сказав би».

Круз визнав, що президент США намагається знайти спосіб знизити високі ціни на пальне. Водночас він наголосив, що для цього існують інші підходи, а нинішній варіант, за словами політика, «просто йде на користь Путіну».

Сенатор Джон Корнін

Сенатор від Техасу Джон Корнін нагадав про свого покійного колегу Ліндсі Грема, який тривалий час виступав за посилення санкційного тиску на Росію.

«Ліндсі був би обурений», — написав Корнін у X після рішення Трампа призупинити санкції.

Раніше він разом з іншими сенаторами звертався до Трампа із закликом не укладати окрему домовленість із Росією щодо збільшення постачання дизельного пального.

Сенаторка Дарлін Грем

Сенаторка від Південної Кароліни Дарлін Грем, яка посіла місце свого покійного брата Ліндсі, висловилася щодо рішення президента більш стримано.

«Президент і я маємо одну й ту саму мету — припинити війну, знизити ціни на бензин і дизельне пальне», — сказала Грем.

Вона також визнала, що остаточне рішення щодо застосування санкцій залишається за президентом.

Водночас сенаторка наголосила на необхідності продовжувати тиск на Москву.

«Особисто я вважаю, що слід продовжувати тиснути на Росію, тому що я не довіряю Путіну і не довіряю Росії», — сказала Грем.

Вона додала, що планує обговорити це питання з Трампом під час його майбутнього візиту до Південної Кароліни.

Представник Майк Тернер

Республіканець від Огайо Майк Тернер заявив, що Трампу варто застосувати санкції, передбачені законом Грема. Водночас він зазначив, що окремі обмеження не слід безумовно залишати призупиненими.

«Я закликав би президента це зробити», — сказав Тернер.

За його словами, президент США, попри початкове рішення призупинити санкції, досі має можливість їх запровадити. Тернер також наголосив на необхідності продовжувати обговорення того, які саме санкційні заходи мають бути застосовані.

Сенатор Кевін Крамер

Сенатор-республіканець від Північної Дакоти Кевін Крамер заявив, що розуміє та поділяє занепокоєння однопартійців, які виступили проти рішення Трампа. Водночас він висловив сподівання, що призупинення санкцій триватиме недовго.

«Я поділяю позицію цих колег», — сказав Крамер в ефірі CBS, відповідаючи на запитання після того, як ведуча Маргарет Бреннан процитувала критичні заяви сенаторів Тілліса та Корніна.

Крамер зазначив, що розуміє занепокоєння адміністрації США щодо вартості дизельного пального, однак очікує швидкого завершення паузи.

«Я очікую, що це буде короткострокова пауза. І я, безумовно, на це сподіваюся», — сказав сенатор.

Він також розповів, що під час нещодавньої зустрічі Зеленський закликав Трампа повністю забезпечити виконання закону Грема про санкції.

«І я досі дотримуюся цієї позиції», — сказав Крамер.

Представник Джефф Херд

Республіканець від Колорадо Джефф Херд виступив проти рішення адміністрації призупинити нові санкції. На його думку, послаблення тиску на Москву може створити для Росії додаткові можливості фінансувати війну проти України.

«Я розумію необхідність зниження витрат на енергоносії для американських родин. Але послаблення санкцій полегшує Росії фінансування війни, тоді як є мало доказів того, що американці відчують суттєву економію», — написав Херд у X.

Він наголосив, що Вашингтону не варто послаблювати санкційний тиск на Москву «без значних поступок у відповідь».

«Я сподіваюся, що адміністрація перегляне своє рішення», — додав республіканець.

Представник Дон Бейкон

Республіканець від Небраски Дон Бейкон звинуватив Трампа в тому, що його рішення суперечить зусиллям, спрямованим на припинення війни Росії проти України.

«Президент продовжує війну, а не припиняє її», — написав Бейкон у X.

Наступного дня конгресмен продовжив критику президента США, заявивши, що порядок денний Трампа «мертвий». Також Бейкон звинуватив очільника Білого дому в тому, що той «підтримує вторгнення диктатора та кидає союзника напризволяще».

Представник Майкл Маккол

Республіканець від Техасу Майкл Маккол закликав Трампа переглянути своє рішення та змінити курс щодо санкційної політики. Він різко розкритикував політику поступок Росії, наголосивши на реакції Кремля на дії Вашингтона.

«Знову і знову ми бачимо, як Путін реагує на поступки Сполучених Штатів: з презирством до США та посиленням насильства проти невинних українців», — сказав Маккол.

Він також звернувся до Трампа із закликом «змінити курс, застосувати ці санкції та повернутися до перевіреного часом принципу, згідно з яким тривалий мир забезпечується силою, а не поступками».

Ніккі Гейлі

Колишня постійна представниця США при ООН Ніккі Гейлі, яка входила до команди Трампа під час його першого президентського терміну, а 2024 року змагалася з ним за номінацію від Республіканської партії, також виступила проти його рішення.

Гейлі назвала призупинення санкцій «жахливою помилкою в оцінці Путіна».

«Є рішення, які увійдуть в історію як такі, що визначили цілу епоху. Це одне з них. Це жахлива помилка в оцінці Путіна, який чітко дав зрозуміти, що хоче знищити Захід. Ми не повинні допомагати йому це робити», — написала Гейлі в X.

Що Трамп сказав про призупинення санкцій проти Росії

19 жовтня журналісти поцікавилися у Трампа його реакцією на заяву Зеленського про те, що призупинення санкцій фактично означає підтримку президента РФ Володимира Путіна. У відповідь американський лідерзаявив: «Я підтримую припинення війни між Росією та Україною».

Водночас Трамп дорікнув Зеленському, заявивши, що той «не дуже допомагає справі», а також додав: «Я думаю, він не хоче її припиняти, але я хочу, щоб люди не гинули».

Президент США наголосив на своєму прагненні завершити війну: «Усе, чого я хочу, — щоб Росія та Україна припинили цю дурну війну».

Речниця Білого дому Тейлор Роджерс заявила, що Трамп прагне завершення «жорстокої війни». За її словами, запровадження санкцій на цьому етапі може ускладнити переговорний процес.

«Застосування положень про санкції зараз перешкодило б поточним зусиллям США щодо переговорів про міцну та всеосяжну мирну угоду між Україною та Росією. Президент зберігає можливість скористатися цими повноваженнями будь-коли, якщо вирішить, що це сприятиме національним інтересам», — сказала Роджерс.

Трамп водночас применшив масштаби критики з боку представників Республіканської партії, заявивши, що «їх небагато». Він також повідомив, що Вашингтон веде переговори з Москвою щодо низки питань, зокрема України, Ірану, заручників та дизельного пального.

Представники адміністрації США також наголошують, що йдеться саме про тимчасову паузу в застосуванні санкцій, а не про остаточну відмову від них.

Державний секретар США Марко Рубіо 17 жовтня заявив, що Трамп хоче взяти 60-денну паузу, щоб оцінити можливий вплив санкцій на американську та світову економіку в умовах тиску на енергетичні ринки.

Міністр внутрішніх справ США Даг Бургум 19 жовтня також виступив на захист підходу адміністрації. Він зазначив, що послаблення санкцій може стати одним із важелів під час переговорів із Москвою.

«Подивимося, чи зможе президент Трамп сприяти просуванню цих мирних переговорів, скасувавши частину санкцій проти Росії», — сказав Бургум.

Міністр енергетики Кріс Райт також прокоментував окрему домовленість Трампа, яка передбачає збільшення постачань російського дизелю. Райт назвав це інструментом для стимулювання Москви до скорочення воєнних дій.

«Це пряник, який має допомогти припинити війну. Це не економічне рятувальне коло для Росії», — сказав міністр.

Хто з республіканців підтримав крок Трампа щодо призупинення санкцій

Водночас далеко не всі представники Республіканської партії в Конгресі виступили з критикою рішення про призупинення санкцій. Зокрема, сенатор від Оклахоми Джеймс Ленкфорд, який раніше підтримав закон про санкції, підтримав крок Трампа.

Ленкфорд зазначив, що президент намагається одночасно зберегти тиск на Росію та врахувати проблему високих цін на енергоносії, які позначаються на американцях. Сенатор також наголосив, що Трамп не припиняє підтримку України — зокрема, йдеться про обмін розвідданими, постачання озброєння та санкції проти російських нафтових компаній.

«Тож будь-яке переконання, що президент Трамп стає на бік президента Путіна, є неправдивим», — сказав Ленкфорд.

Нагадаємо, частина республіканців у Палаті представників США погрожує заблокувати додаткове фінансування Пентагону на 350 млрд дол., якщо адміністрація Трампа не посилить тиск на Росію. Обурення проукраїнських законодавців викликали дозвіл на імпорт російського дизелю та обмеження доступу України до американських супутникових систем. Конгресмени вимагають відновлення жорстких санкцій проти РФ, зазначаючи, що послаблення економічного тиску допомагає Кремлю фінансувати війну.

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