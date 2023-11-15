Ресурси майже вичерпані: питання допомоги Україні перебуває у критичній точці - Держдеп

Через те, що основні ресурси, ухвалені цьогоріч Конгресом США на підтримку України вже майже вичерпані, це питання перебуває у критичній точці.
Йдеться про необхідність негайного ухвалення додаткового фінансування.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.
«Ми перебуваємо у критичній точці щодо підтримки України», - сказав Міллер.
Пентагон публічно оголосив про вичерпання близько 95% коштів, виділених на допомогу у сфері безпеки Україні.
Важливо, щоб Конгрес терміново ухвалив додатковий запит, надісланий президентом США, який передбачає як фінансування допомоги України, так і Ізраїлю, а також інших потреб.
Також Міллер також нагадав, що запит включає кошти для гуманітарної підтримки цивільного населення в секторі Гази.
Днями видання The Washington Post.випустило матеріал, в якому йдеться про те, що зацікавленість Конгресу США у фінансуванні боротьби України з РФ впала нижче, ніж будь-коли.
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