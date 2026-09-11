Реткліфф може перехопити «український напрямок» у США: у Вашингтоні розкрили, що може змінитися для України

Директор ЦРУ Джон Реткліфф / © Associated Press

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Перспектива того, що директор ЦРУ Джон Реткліфф може взяти на себе кураторство українського напрямку, викликала позитивну реакцію серед різних політичних угруповань у Вашингтоні.

Про це пише Politico.

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Прихильники України у США зазначають, що незалежно від того, хто саме займатиметься українським питанням, ключові події розгортатимуться на полі бою.

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«Якщо Реткліфф долучиться до справи, то варто врахувати, що він чудово розбирається в російській проблематиці», — заявив Метью Бойс, який у першій адміністрації Трампа обіймав посаду заступника помічника держсекретаря у справах Євразії.

Водночас Бойс закликав не очікувати швидкої та значущої перемоги за столом переговорів.

«Путін вважає, що час працює на нього, робить ставку на ескалацію і не виявляє жодного інтересу до відходу від своїх жорстких, максималістських позицій», — зазначив він.

Водночас і Білий дім, і ЦРУ спростували інформацію про те, що Реткліфф нібито готується відігравати активнішу роль у переговорах між Росією та Україною.

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Один з українських чиновників також повідомив, що не має інформації про передачу кураторства цього питання Реткліффу. Водночас він наголосив на контактах Києва з американською стороною.

«Ми взаємодіємо зі США на всіх рівнях, включаючи ЦРУ», — сказав український чиновник.

Він також не підтвердив інформацію про можливий візит Реткліффа до України.

Водночас помічник одного із законодавців-демократів у Палаті представників заявив, що Реткліфф є сильнішим переговорником, ніж спецпосланець Білого дому Стів Віткофф.

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Однак, за словами співрозмовника видання, без більш рішучої політики Сполучених Штатів Росія продовжить завдавати ударів по Україні, намагаючись послабити її та знизити бойовий дух населення протягом зимового періоду.

«Поки не буде реального тиску з боку США — через санкції, військову допомогу Україні та зміну самої суті політики, — ситуація не зміниться», — підкреслив помічник.

Зазначається, що у разі фактичного переходу Реткліффа до більш значущої ролі це, ймовірно, могло б допомогти уникнути деяких кроків, які раніше сприймалися як дилетантські.

Раніше повідомлялося, що після таємного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви Кремль не лише не змінив позицію щодо війни, а, за оцінками співрозмовників WP, посилив удари по Україні, сподіваючись змусити Київ піти на територіальні поступки вже до зими.

Ми раніше інформували, що спроба очільника ЦРУ Джона Реткліффа переконати Кремль зупинити війну провалилася, а Путін сприйняв це як слабкість і розгорнув масовану кампанію обстрілів цивільної інфраструктури.

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