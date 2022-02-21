Reuters дізнався, які санкції проти Росії введуть США у разі нападу на Україну

Reuters дізнався, які санкції проти Росії введуть США у разі нападу на Україну

Санкції передбачені на випадок російського вторгнення.

Адміністрація президента Байдена підготувала перший пакет санкцій проти Росії, який включає заборону фінансовим установам США здійснювати операції з великими російськими банками.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, що обмеження будуть спрямовані на скорочення кореспондентських відносин банків США та РФ, які дозволяють здійснювати міжнародні платежі. Список банків, які можуть опинитися під санкціями, сформований не до кінця. Водночас Reuters пише, що ймовірно санкції можуть торкнуться ВТБ, Сбербанку, ВЭБ.РФ та Газпромбанку.

Більше того у адміністрації Байдена також заявили, що США у разі вторгнення РФ в Україну введуть санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, які передбачають заморожування активів та заборону на будь-які транзакції.

Своєю чергою Білий дім та Мінфін США коментувати питання антиросійських санкцій виданню відмовилися.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкрила деякі деталі санкцій, які готує проти РФ ЄС. За її словами, у разі нового вторгнення в Україну Росію відріжуть від міжнародних фінансових ринків. Також вона не зможе отримати доступ до основних експортних товарів.

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