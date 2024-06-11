Рейтинг економічної стійкості регіонів очолила Київська область

Так, за інформацією видання "Ділова столиця" лідерами з економічної стійкості областей є Київщина, Вінниччина, Дніпропетровщина, Хмельниччина та Львівська область.



При формуванні рейтингу враховувалися такі показники, як сільськогосподарське виробництво, експорт товарів, приймання в експлуатацію житлових будинків та прийом в експлуатацію нежитлових будівель.

Київська область (голова ОДА Руслан Кравченко) набрала 218 балів, адже вона є лідером за обсягами житлового будівництва. За обсягами сільськогосподарської продукції область піднялася з сьомого місця в 2022 році на п’яте у 2023 році. За обсягом експорту товарів регіон увійшов в трійку лідерів 2023 року.

Вінниччина (голова ОДА Сергій Борзов) – на другому місці в рейтингу з 206 балами. Торік область зміцнила свої позиції лідера за обсягами продукції сільського господарства.

Дніпропетровщина (голова ОДА Сергій Лисак) очолила третю позицію зі 181 балом. Торік область продала за кордон продукції на суму 4,7 мільярда доларів, що склало 13% від товарного експорту усієї України.

Хмельниччина (голова ОДА Сергій Тюрін) – четверте місце зі 179 балами. За підсумками першого кварталу Хмельниччина помітно поліпшила свої показники в будівництві. Також слід відзначити третє місце області за динамікою експорту товарів у 2023 році та шосте – за обсягами продукції сільського господарства.

Львівщина (голова ОДА Максим Козицький) на п'ятій позиції в рейтингу – 177 балів. В минулому році область посіла друге після Дніпропетровщини за обсягами експорту товарів. Водночас регіон впевнено тримається на другому місці за обсягами будівництва – як житлового, так і нежитлового. Львівщина слугує прихистком для багатьох об'єктів, важливих з економічної або військового погляду.

Волинська область (голова ОДА Юрій Погуляйко) посіла шосте місце – 157 балів. Цим своїм досягненням вона завдячує житловому буму. У першому кварталі цього року на Волині зафіксовано найвищі по Україні темпи зростання обсягів нового житла: на 75% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Одещина (голова ОДА Олег Кіпер) – сьоме місце зі 156 балів. За підсумками 2023 року вона увійшла в трійку лідерів за динамікою сільського господарства. А обсяги експорту (і не лише зернових) критично залежать від роботи українського зернового коридору, що працює в Чорному морі.

Черкащина (голова ОДА Ігор Табурець) – восьма у рейтингу – 148 балів. Вона у четвірці лідерів за обсягами сільськогосподарського виробництва у 2023 році. За останнім показником Черкащина посідає друге місце з-поміж усіх областей України, поступаючись лише Вінниччині.

Дев’яте і десяте місця в рейтингу поділили Закарпаття та Полтавщина – у них по 147 балів. Закарпатська область набула особливої привабливості завдяки своєму вигідному географічному розташуванню. Обсяги нового житла зросли торік на 17,8%, а в першому кварталі цього року порівняно з на 30,6% (шосте місце). Водночас Полтавська область посіла друге місце за обсягом сільськогосподарського виробництва минулого року.