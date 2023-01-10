Рейтинг закордонних лідерів: кому українці довіряють найбільше, а кому - найменше (інфографіка)

Очікувано, що українці найбільше не довіряють Путіну та Лукашенко (97% та 94%).

Другий рік поспіль українці серед іноземних лідерів найбільше довіряють польському президенту Анджею Дуді - 87% (52% - 2021 року). На другій позиції – президент США Джозеф Байден (79%) та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (73%).

Такі цифри виходять із соцопитування на замовлення центру "Нова Європа".

"В цілому можна говорити про суттєве зростання довіри до закордонних лідерів порівняно з 2021 роком. Водночас, можна зробити припущення, що трійку лідерів міг би дещо посунути колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, до якого українці ставляться з великою теплотою. Прикметно, утім, що новий голова британського уряду Ріші Сунак обіймає четверту позицію – йому довіряють 64% українців", - зазначають автори дослідження.

Автори соцопитування звертають увагу, що отримані дані щодо Британії можуть свідчити про те, що українці свідомі того, що підтримку Україні в умовах "повномасштабного вторгнення надають держави, а не персонально їх лідери. І тому Велика Британія залишатиметься другом для України, незалежно від того, хто очолюватиме уряд".

Лідери недовіри

Закордонні лідери, яким українці вже другий рік поспіль не довіряють найбільше, очікувано – це Путін та Лукашенко (97% та 94% респондентів). Також, відповідно до соцопитування, велика частка українців не довіряє також Сі Цзіньпіню (73%) та Віктору Орбану (69%). Порівняно з 2021 роком відбулось зростання недовіри до цих лідерів утричі. Українці також стали менше довіряти Реджепу Ердогану (49%) та Емануелю Макрону (46%).

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