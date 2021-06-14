Рейтинг Зеленського: чи готові українці знову голосувати за чинного президента

Українці демонструють відносно високу готовність брати участь у виборах президента.

31% українців готові підтримати чинного президента Володимира Зеленського, якби вибори відбулися найближчим часом.

Такі результати опитування, яке провели Центр Разумкова та Фонд Демініціативи ім. Ілька Кучеріва.

Якби вибори президента України відбувались на момент опитування, то перемогу на них здобув би чинний Президент Володимир Зеленський. За нього готові проголосувати у першому турі 20% усіх опитаних (31% серед тих, хто прийде на вибори та визначився з голосом).

Згідно з опитуванням, 18,6% українців готові підтримати Петра Порошенка, 12,7% - співголову ОПЗЖ Юрія Бойка, 11,7% - лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко. Різниця між останніми кандидатами - в межах статистичної похибки.

Зазначають, що приблизно третина опитуваних заявили, що точно братимуть участь у виборах. При цьому, молодь дещо рідше заявляє, що точно братиме участь у виборах, ніж старші респонденти.

Більшість респондентів переконана, що країна розвивається у неправильному напрямку (62%). Протилежної думки дотримуються 20%. Такі скептичні оцінки загалом притаманні українському суспільству й фіксуються практично постійно, за винятком короткого етапу одразу після президентських виборів.

Опитування проводилося від 14 по 19 травня. Було опитано 2020 осіб методом телефонного інтерв'ю в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу і Криму. Статистична похибка не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, КМІС опублікував оновлений президентський рейтинг. Лідер залишається незмінним.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання