Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Реклама

Рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського почав падати після тривалого зростання. Попри це, рівень підтримки залишається вищим, ніж до загострення відносин із новою адміністрацією США. Соціологи пояснюють коливання впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського, який стабільно зростав з грудня 2024 року, почав помітно знижуватися у другій половині травня — на початку червня 2025 року. Якщо на початку травня за Зеленського голосували 74% опитаних, то вже наприкінці дослідження довіряли йому лише 65%, а не довіряли — 30%. Таким чином, позитивний баланс довіри складає +35%.

Реклама

Соціологи відзначають, що швидке падіння рейтингу викликає питання про його причини. Відсутність детальної інформації не дає змоги назвати конкретні фактори, оскільки для цього потрібні панельні дослідження, які відстежують зміну думок у тих же респондентів протягом часу.

Проте експерти виділяють кілька можливих причин зниження довіри. По-перше, це послаблення так званого ефекту «сплочення навколо прапора» (rally around the flag effect), який активізувався у лютому 2025 року на тлі загострення відносин із новим керівництвом США. Через кілька місяців населення звикає до нових реалій, і міжнародний фактор втрачає вплив, тоді як внутрішні проблеми знову стають ключовими у формуванні громадської думки.

По-друге, короткочасне підвищення довіри у травні могло бути пов’язане з підписанням важливих угод щодо викопного палива. Це викликало тимчасовий сплеск оптимізму серед населення, але після нього рейтинг зазвичай повертається до «нормальних» показників, що в статистиці називається регресією до середнього.

© КМІС

І нарешті, на настрої українців вплинуло відсутність прогресу у завершенні війни. Попри надії на швидке завершення конфлікту через переговори у травні 2025 року, факти свідчили про протилежне: зростання російських атак на кількох напрямках, масштабні авіаудари та агресивна поведінка РФ під час переговорів змушували громадян сумніватися у перспективах миру.

Реклама

Опитування КМІС проводилось серед 1011 респондентів з 15 травня по 3 червня 2025 року. Соціологи наголошують, що рейтинг Зеленського, хоч і знизився, залишається вищим, ніж до загострення відносин із США. Тож подальші коливання можуть залежати від розвитку як міжнародної ситуації, так і внутрішніх подій в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що скільки українці готові терпіти війну.