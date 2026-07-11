Рейтинг Путіна продовжує обвалюватися: чому «фюрер» стрімко втрачає підтримку

Володимир Путін. / © Associated Press

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Рейтинг «фюрера» Російської Федерації Володимира Путіна стрімко падає. Свідченням цього є останні результати опитування державного Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦІОМ).

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Днями ВЦІОМ оприлюдним результати дослідження. У період від 29 червня до 5 липня рівень схвалення діяльності Путіна зменшився на 0,9 відсоткового пункта — до 66%. Рівень довіри до диктатора впав ще на один відсотковий пункт — до 72,3%.

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Аналітики наголошують, що ці дані, а також результати інших російських державних і незалежних соціологічних служб свідчать, що наприкінці червня рейтинги Путіна різко просіли після кількох місяців поступового зниження, яке тривало від березня 2026 року.

В ISW акцентують на тому, що вже навіть державна соціологічна служба агресорки РФ фактично визнає зростання суспільного невдоволення.

«Примітно, що російський державний соціологічний центр вважає за необхідне визнати суспільне невдоволення, що зростає. Ймовірно, це пов’язане зі зростанням дефіциту бензину по всій Росії», — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, видання The i Paper пише про те, що Україна своїми атаками принизила Путіна у його рідному місті - Санкт-Петербурзі. У червні українські далекобійні дрони та ракети завдали ударів по стратегічних об’єктах другому за величиною місті Росії. Експерти зазначають, що Петербург для «фюрера» має особливе значення, бо там він народився, працював у мерії та розпочав політичну кар’єру.

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