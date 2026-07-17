Рейтинги Путіна летять у прірву: росіяни відвертаються від диктатора

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Російські соціологічні служби зафіксували стрімке падіння рейтингів президента РФ Володимира Путіна. Рівень схвалення диктатора опустився на 5% за один тиждень — це найгірший показник від осені 2022 року, коли у країні-агресорці оголосили мобілізацію.

Про це повідомило російське опозиційне видання «Агентство».

Рейтинг схвалення роботи Путіна

Рейтинг схвалення роботи Путіна серед росіян за тиждень обвалився на 5 процентних пунктів. Таке різке падіння соціологи востаннє фіксували восени 2022 року. Про це свідчать дані фонду «Общественное мнение» (ФОМ), який співпрацює з Кремлем.

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Зниження підтримки російського диктатора продовжує фіксувати і державний Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД). За його даними, рівень схвалення роботи Путіна зменшується вже третій тиждень поспіль.

За даними ФОМ, позитивно діяльність очільника Кремля на посаді оцінили 66% опитаних. Тижнем раніше цей показник становив 71%. Свіжий показник став найнижчим від початку повномасштабної війни проти України. Водночас негативно роботу Путіна оцінили 16% респондентів — це максимальний рівень від моменту вторгнення.

Рівень довіри до Путіна в Росії

Рівень довіри до президента Росії також знизився, хоча й менш суттєво — на 2 процентних пункти за тиждень. Наразі Путіну довіряють 67% опитаних, тоді як 20% заявили про недовіру до нього. Обидва показники вперше досягли таких значень від початку повномасштабної війни.

Окрім того, на 4 процентних пункти скоротилася частка росіян, які позитивно оцінюють роботу російського уряду. Вона становить 41%, тоді як негативно діяльність кабміну оцінюють 37% опитаних — на 3 п.п. більше, ніж тижнем раніше. Рейтинг схвалення роботи прем’єр-міністра Михайла Мішустіна також знизився на 3 п.п. і становить 49%.

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ВЦВГД зафіксував падіння схвалення роботи Путіна на 0,9 п.п. — до 65,1%. Для порівняння, у середині червня цей показник становив 70,4%. Рівень довіри до президента знизився на 1,3 п.п. — до 71%, проти 76,7% у середині червня. Схвалення роботи диктатора досягло нового мінімуму від початку війни, а рівень довіри зрівнявся з попереднім мінімумом, зафіксованим у квітні на тлі блокувань в Інтернеті.

Водночас ВЦВГД зафіксував зростання схвалення роботи уряду — до 45,6% (+0,7 п.п.), а також Мішустіна — до 47,3% (+3,5 п.п.).

Як пише видання, на настрої росіян, імовірно, впливають проблеми з паливом та загальна економічна ситуація. Другий тиждень поспіль найбільше опитаних ФОМ — 19% — називали головною подією тижня дефіцит палива. Війна в Україні (18%) та обстріли території Росії (14%) посіли друге й третє місця відповідно.

Дослідження ФОМ проводилося 10-12 липня, а ВЦВГД — 6-12 липня.

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До слова, через страх перед націоналізацією активів, економічною нестабільністю та вимогами Путіна фінансувати війну, російські еліти масово виводять кошти за кордон. Згідно зі звітом ISW та даними Bloomberg, близьке оточення диктатора перенаправляє капітал у криптовалюту, золото та іноземну нерухомість, намагаючись убезпечити статки від експропріації на тлі структурних проблем в економіці РФ.

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