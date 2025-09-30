Рейтинги вересня: У Залужного і Білецького спостерігається найбільше зростання

Реклама

Центр соціальних і маркетингових досліджень «Socis» та видання «Барометр громадських настроїв» оприлюднили рейтинг політиків і політичних сил у вересні 2025 року: у першій пʼятірці – троє представників Сил оборони та безпеки.

Зокрема, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, найбільше голосів отримала б умовна партія Валерія Залужного –– 31,8%. Далі йдуть «Блок Володимира Зеленського» (19,1%), «Блок Петра Порошенка» (8,2%), «Блок Кирила Буданова» (7,8%), «Блок Андрія Білецького» (7,4%). Якщо порівнювати із аналогічним дослідження «Socis» у червні 2025 року, рейтинги Залужного і Білецького показали найвищу динаміку: плюс 1,7% та 1,4% відповідно.

На виборах президента, якби ті відбулись найближчим часом, ситуація ідентична, окрім лідера –– ним став Володимир Зеленський, за якого б проголосували 29,2% респондентів. Далі: Валерій Залужний (26,6%), Петро Порошенко (7,7%), Кирило Буданов (6,7%), Андрій Білецький (5%).

За рівнем суспільної довіри до пʼятірки лідерів увійшли: Залужний (44,5%), Буданов (30,8%), Зеленський (25%), голова СБУ Василь Малюк (18,7%) та Білецький (12,6%).