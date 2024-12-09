"Режим Асада впав не лише завдяки опозиції": Зеленський пояснив, як події в Сирії пов'язані з Україною

Режим Асада впав не лише завдяки силі опозиції. Це сталося, зокрема тому, що достатньої кількості російських військ там немає. Адже вся боєздатна російська армія перебуває на території України.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час звернення 9 грудня.

"Події в Сирії є яскравим прикладом, що пояснює, чому Україні потрібна непохитна підтримка й упевненість наших партнерів. Усі бачать, яке значення має Україна та війна Росії проти України", — пояснив він.

Ідентичні події відбуваються в Африці.

"Ми знаємо, що там були «вагнерівці». І ми знаємо, скільки «"вагнерівців" було знищено в Україні. Росія хоче свої режими в Африці, які впливали б на Африканський континент, і для цього використовували "вагнерівців". Саме тому сьогодні дуже важливо, щоб усі країни, які цінують світ без війни, цінують безпеку, – європейські країни, Сполучені Штати, інші країни світу, світові лідери — розуміли цю перспективу: зараз і саме тут вирішується багато чого", — сказав президент.

Він наголосив, що від сили України залежить, чи сильна армія Росії, адже якщо впаде Україна, очільник Кремля Володимир Путін повернеться і до Сирії, щоб помститись, і до Африки, і до багатьох інших регіонів, які його цікавлять.

"І мені здається, це найголовніше, що всім треба розуміти: у цьому об’єднанні навколо України успіх – загальний успіх світу. Успіх, який єднає. І єдність, яка дає успіх", — додав Зеленський.

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Тим часом у президента України Володимира Зеленського готують зустріч групи країн, що говоритимуть про завершення війни.

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