Режим контртерористичної операції у трьох російських областях та "зелене світло" операції на Курщині: головні новини ночі 10 серпня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У трьох російських областях оголошено режим контртерористичної операції: торік його запроваджували через "вагнерівців" Читати далі –>
- Наступ Києва отримав "зелене світло" від союзників - Politico Читати далі –>
- У Мережі з'явилися нові фото розбитої "Хаймарсом" колони російських військових у Курській області Читати далі –>
- Моніторингові канали озвучили, з яких напрямків Росія перекинула військових на Курщину Читати далі –>
- Поблизу Білого дому помітили машини швидкої допомоги - ЗМІ Читати далі –>
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