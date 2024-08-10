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Режим контртерористичної операції у трьох російських областях та "зелене світло" операції на Курщині: головні новини ночі 10 серпня 2024 року

Режим контртерористичної операції у трьох російських областях та "зелене світло" операції на Курщині: головні новини ночі 10 серпня 2024 року

Україна отримала коментар західних партнерів щодо операції у Курській області / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У трьох російських областях оголошено режим контртерористичної операції: торік його запроваджували через "вагнерівців" Читати далі –>
  • Наступ Києва отримав "зелене світло" від союзників - Politico Читати далі –>
  • У Мережі з'явилися нові фото розбитої "Хаймарсом" колони російських військових у Курській області Читати далі –>
  • Моніторингові канали озвучили, з яких напрямків Росія перекинула військових на Курщину Читати далі –>
  • Поблизу Білого дому помітили машини швидкої допомоги - ЗМІ Читати далі –>

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