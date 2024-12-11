Режим Путіна може бути ближчим до колапсу, як з СРСР, ніж здається – The Telegraph

Сєчін сказав Путіну підготуватися до 45-50 дол. за барель нафти наступного року. З поправкою на інфляцію, це відповідає рівням, які довели до банкрутства Радянський Союз.

Україна поволі програє трирічний конфлікт на полі бою. Росія приблизно рівними темпами повільно програє в економічній галузі. Доходи Кремля від експорту нафти занадто низькі, щоб підтримувати інтенсивну війну, і ніхто не позичить президенту РФ Володимиру Путіну жодної копійки.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

Російська перегріта військово-кейнсіанська економіка дуже схожа на дисфункціональну німецьку військову економіку кінця 1917 року, в якій не вистачало кваліфікованої робочої сили і вона опинилася нижче ватерлінії після трьох років блокади союзників – як пізніше продемонстрували логістичні невдачі наступу Людендорфа.

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"Стратегічна перемога Путіна в Україні була далеко не неминучою два тижні тому, і вона стала менш не неминучою зараз, коли режим Асада розвалився, як картковий будиночок, підірвавши довіру до Путіна на Близькому Сході та в Сахелі. Він нічого не міг зробити, щоб врятувати свого єдиного державного союзника в арабському світі", – йдеться у статті.

"Межі російської військової потужності виявлено", – сказав регіональний експерт Bluebay Asset Management і співробітник Chatham House Тім Еш.

Тепер Туреччина є господарем регіону. Навіть якщо Путіну вдасться втримати свою військово-морську базу в Тартусі, ця поступка буде зроблена на умовах та терпінні Османської імперії.

"Путін зараз іде на мирні переговори з Україною з позиції слабкості", – зазначив Еш.

Антон Барбашин з Riddle Russia каже, що російські лідери очікують від новообраного президента США Дональда Трампа ультиматумів як Києву, так і Москві: якщо Володимир Зеленський відмовиться від мирних умов, Штати припинять усю військову допомогу; якщо Путін затягне, Штати піднімуть військову ставку та розбомблять російську економіку.

Російська економіка трималася добре протягом двох років, але третій рік став важчим. Центральний банк підвищив процентні ставки до 21%, щоб задушити спіраль інфляції.

"Економіка не може довго так існувати. Це колосальний виклик для бізнесу та банків", – зазначив гендиректор "Сбербанку" Герман Греф.

Водночас голова оборонного гіганта "Ростех" Сергій Чемезов заявляв, що фінансовий тиск стає небезпечним:

"Якщо ми так продовжуватимемо, більшість компаній фактично збанкрутують. За ставок понад 20% я не знаю жодного підприємства, яке б могло приносити прибуток, навіть торговці зброєю".

Відродження радянського ВПК – якщо запозичити термін аналітика французької розвідки П’єра-Марі Меньє – знищує решту економіки РФ. Країну покинули близько 800 тисяч молодих і найосвіченіших людей. Кількість убитих або покалічених "у м'ясорубці" наближається до пів мільйона.

Російський міністр цифрових технологій каже, що нестача ІТ-працівників становить близько 600 тис. В оборонній промисловості – 400 тис. незаповнених посад. Загальна нестача робочої сили становить близько 5 млн.

Керівник Зеленоградського центру нанотехнологій Анатолій Ковальов каже, що його галузь підкошена браком обладнання і що неможливо замінити зовнішні постачання:

"Не вистачає кваліфікованих спеціалістів: інженерів, технологів, розробників, дизайнерів. Університетів і технікумів, які готують кадри для галузі, практично немає".

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Загальний експортний прибуток РФ від усіх видів викопного палива становив близько 1,2 млрд дол. на день у середині 2022 року. Ці показники падали протягом останніх 10 місяців поспіль і зараз ледве становлять 600 млн дол. Кремль забирає частину цього доходу до бюджету, але це надто мало, щоб фінансувати військову машину, яка так чи інакше поглинає десяту частину ВВП.

Надходження від податку на нафту в листопаді впали до 5,8 млрд дол., виходячи з середньої ціни на нафту Urals у близько 65 дол. за барель. Ця ціна може впасти набагато більше. Росія зіткнулася з початком цінової війни з Саудівською Аравією на азійських ринках.

Водночас Путін проводить рейд у Фонді національного добробуту, щоб покрити дефіцит бюджету. Його ліквідні активи впали до 16-річного мінімуму в 54 млрд дол. Його золоті запаси впали від 554 до 279 т за останні 15 місяців. Фонд залишився з неліквідними активами, які неможливо викристалізувати, наприклад, часткою акцій "Аерофлоту".

Довгоочікуване зростання цін на нафту все ніяк не відбувається. JP Morgan заявив, що надлишок світових постачань 2025 року сягне 1,3 млн барелів на день через зростання видобутку сланців у Бразилії, Гаяні та США. Голова "Роснефти" Ігор Сєчін сказав Путіну підготуватися до 45-50 дол. за барель нафти наступного року. З поправкою на інфляцію, це відповідає рівням, які довели до банкрутства Радянський Союз 1980-х років.

В публікації йдеться, що метою заплутаних нафтових санкцій G7 було – ще місяць тому – з’їсти доходи Путіна, не скорочуючи світові постачання нафти та не посилюючи шок щодо вартості життя на Заході. Це було частково успішним. Росії довелося зібрати тіньовий флот танкерів та відправляти нафту з балтійських і чорноморських портів покупцям в Індії та Китаї, які натиснули на жорстку угоду.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, знижка на сиру нафту марки Urals становила в середньому 15 дол. протягом 2023-2024 років, позбавляючи Путіна 75 млн дол. на день експортних доходів.

Росія може обійти технологічні санкції, але її системи налаштовані на західні напівпровідники. Ці чипи не можуть бути легко замінені китайськими постачальниками, навіть якщо вони готові ризикнути потраплянням під вторинні санкції США, до чого більшість все ж неготові. Мікросхеми купуються за високу ціну на світовому чорному ринку і є ненадійними.

Українські військові помітили, що російські безпілотники "Герань-2" (російська назва "Шахедів") виходять з-під контролю. The Washington Post повідомляє, що пристрої лазерного наведення на російських танках Т-90М "таємничим чином зникли", що значно знизило їхні можливості.

Міністерство промисловості РФ намагалося розробити аналоги для заміни чипів від Texas Instruments, Aeroflex і Cypress, але в жовтні визнало, що всі три тендери провалилися. Олексій Новосьолов з компанії Milandr сказав, що Росія не може отримати ізоляторні технології, необхідні для виробництва мікросхем 90 нанометрів або менше. Це темні віки.

Три тижні тому США затягнули петлю, запровадивши санкції проти "Газпромбанку" та понад 50 російських банків, пов’язаних із глобальними транзакціями. Це значно ускладнило можливість РФ торгувати енергією та купувати технології на чорному ринку. Це ненадовго обвалило рубль, який зараз коливається на позначці 100 руб./дол.

Китайські банки припинили приймати російські картки UnionPay. Китайська преса повідомляє, що експортери відмовилися від російських сайтів електронної комерції, як-от Yandex або Wildberries, оскільки комісії за оплату через треті сторони більше не покривають низьку норму прибутку. Дехто не зміг вивести свої гроші з Росії і зазнав великих збитків.

"Мало хто передбачав раптовий і повний крах радянського режиму, хоча до 1989 року всі ознаки економічного занепаду та імперського надмірного впливу були присутні. Режим Путіна ще не досяг цієї точки, але знадобиться лише ще одна зміна на Близькому Сході, щоб довести справу до гостроти. Якщо Саудівська Аравія знову вирішить наводнити світ дешевою сирою нафтою, щоб повернути собі частку ринку – як багато хто прогнозує, – нафта впаде нижче 40 доларів, і Росія вийде з-під економічного контролю", – резюмується у статті.

Нагадаємо, на думку аналітиків ISW, Росія втрачає здатність ефективно підтримувати діяльність оборонного сектору, зберігаючи водночас економічну стабільність.

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