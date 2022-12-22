"Режим Путіна повинен зникнути": експерт розкрив плани США щодо Росії

США побоюються розвалу Росії після її поразки у війні з Україною, тому зацікавлені, щоб влада, який прийде на зміну режиму Володимира Путіна, зберегла контроль над територією РФ і ядерною зброєю.

Таку думку висловив військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в інтерв'ю на Youtube-каналі ТСН.

"Подивіться на ситуацію з точки зору американців... Був 1991 рік, коли одна велика територія з великою кількістю ядерної вибухівки просто розлетілася. Надзвичайно велика кількість техніки - танки, стрілецька зброя, ядерна зброя, лишилася під контролем незрозуміло кого... Якась Україна з ядерною зброєю, в якої 170 носіїв, 1200 боєголовок. Що та Україна буде робити? А якщо до них приїдуть емісари з Близького Сходу, скажуть - от вам 100 чи 500 мільйонів євро, дайте нам будь ласка дві боєголовки. Для американців це жах", - розповів експерт.

За його словами, якщо територія нинішньої Росії "знову розділяється на 15 одиниць", США в шоці - що робити з ядерною зброєю, хто її буде контролювати?

"Тому вони собі бачать - режим Путіна повинен зникнути, на його місці повинен з'явитися умовний "нео-Путін" чи Навальний, чи хто завгодно, який буде контролювати всю зброю від першого набою, закінчуючи ядерною вибухівкою... Зараз - Путін поганий, але він контролює територію від Балтійського моря до Тихого океану. Вони б воліли, щоб все це було під контролем, щоб не було чергового головного болю для них - що робити з цією територією. Щоб терористи з Близького Сходу не приїхали, не придбали 1-2 ядерні вибухівки, не підірвали десь на Мангеттені", - пояснив Ступак.

Нагадаємо, російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський озвучив три можливі сценарії завершення війни - всі вони завершуються перемогою України. На його думку, війна не триватиме довго.

Російський політолог Аббас Галлямов із посиланням на свої джерела повідомив, що президент РФ Володимир Путін і його соратники розробляють план втечі до Латинської Америки на випадок поразки у війні і держперевороту.

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що Росія вже незабаром може піти з усіх окупованих територій України, включаючи Крим, самоізолюватися і остаточно перетворитися на диктатуру фашистського типу. Путін, незважаючи на поразку у війні, утримає владу, але завадити вступу України до ЄС і НАТО більше не зможе.

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