Резніков назвав дві причини, чому Захід не дає Україні всієї необхідної зброї: до чого тут Меркель

Захід не надає Україні все необхідне озброєння через "догму", яка давно втратила актуальність – не провокувати Росію.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю іспанській газеті La Razon.

Зокрема, Резніков дорікнув колишній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель, що вона завадила євроатлантичній інтеграції України і Грузії у 2008 році.

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"Захід довго жив у догмі не провокувати Росію. Це стало відчутною реальністю в 2008 році під час саміту НАТО в Бухаресті. Була цілком реальна ймовірність того, що Україна і Грузія стануть новими членами. Американці були за це, як і більшість європейців. Проти цього виступила канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка переконала решту", – сказав міністр.

Резніков нагадав, що після відмови надати Києву і Тбілісі ПДЧ в НАТО відбулося вторгнення та окупація деяких регіонів Грузії. Потім були отруєння в Солсбері, вибухи в Чехії та Болгарії, окупація Криму і частини Донбасу в 2014 році.

"Знову та сама доктрина: не провокувати Росію", – додав він.

Другою помилкою Заходу Резніков назвав впевненість, яка була до 24 лютого минулого року, що "маленька радянська армія" не може протистоятиме набагато більшій радянській армії".

"Але ми не радянська країна з радянською армією", – наголосив очільник Міноборони.

Підсумовуючи, Резніков підтвердив, що кінцева мета України в цій війні – звільнити всі території, тимчасово окуповані Росією, до міжнародно визнаних кордонів у 1991 році, включаючи Крим, Луганськ і Донецьк.

Раніше третій президент України Віктор Ющенко розповів, як політика ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель заохочувала президента РФ до агресивних дій. На його думку, "Меркель запропонувала згубну політику".

Нагадаємо, що нардеп та член комітету ВР з питань нацбезпеки Сергій Рахманін заявив, що заплановані дати постачання озброєнь Україні дотримані не будуть.

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