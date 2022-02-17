Резніков назвав переїзд деяких посольств до Львова дією дією "афганського синдрому"

Посольства лише тимчасово переїхали з Києва.

Міністр оборони Олексій Резніков висловив думку, що деякі країни перевозять свої консульства з Києва до Львова на тлі загрози нового вторгнення РФ, оскільки це результат дії "афганського синдрому". За його словами, будь-яка дія, яку робить та чи інша країна, вона робить в інтересах свого народу, свого політичного моменту.

Про це очільник Міноборони сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Плюс ті ж США і країни НАТО в цілому пережили шок після виведення військ з Афганістану, я це називаю "афганський синдром". Трагічні кадри з Кабула, з аеропорту, облетіли увесь світ, і в цьому заціпенінні і цій паніці, українські військові діяли спокійно і допомагали евакуювати, в тому числі, громадян інших країн. Я думаю, цей "афганський синдром" діє. Через нього низка зовнішньополітичних відомств були змушені переписати свої протоколи, зробити їх більш жорсткими, і сьогодні ми спостерігаємо, як посольства США і низки інших країн переїхали до Львова, правда уточнюють, що тимчасово, скоротили свої дипломатичні контингенти", - висловився Резніков.

Водночас, за його словами, європейські посольства нікуди не евакуювалися і заявляють про свою присутність. Голова Міноборони запевнив, що перебуває у постійному контакті з послами.

"Тобто різні країни по-різному реагують. Все одно, будь-яка дія, яку робить та чи інша країна, вона робить в інтересах свого народу, свого політичного моменту. Ми не всі зчитуємо, що відбувається в США або ще десь, їх не можна калькою України міряти. Ми бачимо активну позицію Великобританії після Брекзиту. Не думаю, що якби Великобританія була в ЄС, ми б таку жорстку позицію в інтересах України чули від їхнього прем'єр-міністра", - додав він.

Як повідомлялося, переїзд деяких посольств на західну Україну президент Володимир Зеленський назвав "великою помилкою".

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