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Резніков поспілкувався з очільником Пентагону допомогу від США: деталі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Резніков поспілкувався з очільником Пентагону допомогу від США: деталі

Фото: Міністерство оборони України

Міністр оборони Олексій Резніков телефоном поспілкувався з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це у п'ятницю, 6 січня, повідомляється у сервісі мікроблогів Twitter керівника Міноборони України. 

"Обговорили деталі нового пакету допомоги США у сфері безпеки для України і наступної зустрічі у форматі Ramstein з Ллойдом Остіном", - йдеться в повідомленні.

Резніков зауважив, що чималий пакет американської допомоги відкриває нові можливості для звільнення українських територій на сході та півдні.

Міністр оборони також подякував Джо Байдену та американському народу за підтримку.

Допомога Україні від США та інших країн. 

6 січня 2023 у Сполучених Штатах Америки заявили про рекордний пакет військової допомоги для України на майже 3 млрд доларів, зокрема, спершу йшлося про те, що ЗСУ отримають "вбивцю танків" БМП Bradley.

Опісля президент України Володимир Зеленський подякував за потужний пакет оборонної допомоги президенту США Джо Байдену, конгресменам та всьому американському народу.

Також в першому кварталі 2023 року Німеччина пообіцяла передати Україні близько 40 БМП Marder та одну систему ППО Patriot.

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Перегляди
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