Резніков пояснив, чому для світу важлива деокупація Криму

Резніков пояснив, що свобода судноплавства в Чорному та Азовському морях гарантує "продовольчу безпеку" для світу
Деокупація Криму необхідна для гарантування безпеки і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на Чорноморській безпековій конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті, передає "Інтерфакс-Україна".
"Для гарантування 100-відсоткової безпеки та свободи судноплавства на Чорному та Азовському морях Крим має бути звільнено, і він буде звільнений. Він знову повернеться в українську родину, як це відбулося у 1991 році. Крим – це Україна", – сказав очільник Міноборони.
Міністр запевнив, що Україна зробить усе необхідне для звільнення Криму.
Також Резніков пояснив, що свобода судноплавства в Чорному та Азовському морях гарантує "продовольчу безпеку" для світу та економічну – для України.
Крім того, міністр оборони зустрівся з представниками військово-промислового комплексу Румунії, яка "виготовляє деякі цікаві речі, що потрібні Україні".
Нагадаємо, що у Бухаресті проходить Чорноморська безпекова конференція Міжнародної Кримської Платформи, яка зібрала представників понад 50 країн та організацій.
Раніше американський генерал Бен Годжес показав план і карту звільнення Криму. Також він закликав союзників надати Україні все необхідне озброєння для того, щоб звільнити окупований Крим.
Деокупація Криму: останні новини
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