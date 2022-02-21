Резніков щодо ситуації на Донбасі та державному кордоні України: "Російські війська активно маневрують"

За словами міністра, була спроба заблокувати навіть весь Азов.

Зараз російські війська активно маневрують біля українських кордонів. Рухаються кораблі в Чорному та Азовському морі.

Про це у понеділок, 21 лютого, заявив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу щодо ситуації в зоні проведення ООС та державному кордоні України.

"Була спроба заблокувати навіть весь Азов, а також доступ до наших портів на Одещині, але це їм не вдалося. Зараз під приводом участі у навчаннях до Азовського моря увійшли три великих десантних кораблі та 5 бойових кораблів та катерів інших класів", - зазначив він.

Нагадаємо:

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, чи готова Україна "тримати удар" з невизнаного Придністров'я, де стоїть армія РФ. А контрольовані Росією військові навчання сепаратистів він назвав фарсом. Очільник Міноборони вважає можливість нападу російських військ з боку невизнаного Придністров’я "несерйозним сценарієм".

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