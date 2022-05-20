Резніков заінтригував заявою про спільний проєкт з Німеччиною щодо посилення української армії

Міністр оборони Олексій Резніков обговорив з очільницею Міноборони Німеччини проєкт допомоги Збройним силам України.

Резніков провів зустріч із міністеркою онлайн. Головною темою розмови був спільний проєкт посилення української армії.

Про це міністр оборони повідомив на своїй сторінці у Twitter.

" Сьогодні відбулася дуже продуктивна зустріч з федеральною міністеркою оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Ми обговорили початок нового важливого проєкту, який укріпить можливості ЗСУ. Подробиці будуть згодом. Дякую Крістіні за участь і підтримку!" – написав очільник Міноборони.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков певен, що головною помилкою Кремля є те, що вони почали знищувати російськомовні міста, такі як Волноваха, Харків та Маріуполь. Ракетними ударами ворог мститься російськомовним українцям, які "не зустріли окупантів з квітами".

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