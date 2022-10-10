Резніков закликав визнати Росію терористичною країною: "Будьте сміливими"

Кілька країн вже зробили це.

Міністра оборони України Олексій Резніков закликає держави, аби агресорку Росію визнали терористичною країною.

Про це він написав у своєму Twitter.

За його словами, настав час юридично визнати РФ терористкою - після всіх звірсв та військових злочинів.

"Пора поглянути правду в очі і юридично визнати Росію терористичною державою. Як це вже зробили Україна і Латвія, і готовиться зробити Естонія. Будьте сміливими, як українці!", - пише Резніков.

Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що усі цивілізовані країни світу повинні визнати Російську Федерацією країною-терористкою. Останньою краплею має стати удар по центрі столиці, вважає Данілов.

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