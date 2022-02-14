"Наші почуття є дуже теплими": Резніков заявив, що в Білорусі запевнили у відсутності ризиків з їхньої території

Міністр оборони заявив, що будь-які загрози чи провокації з боку України щодо Білорусі виключені, "це просто неможливо".
Міністр оборони України Олексій Резніков 14 лютого порозмовляв телефоном з міністром оборони БілорусіВіктором Хреніним "заради відновлення атмосфери діалогу, зниження градусу публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні".
Про це повідомила пресслужба Міноборони України.
Сторони обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри і транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону. А також – щодо виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій.
Так, Резніков розповів Хреніну про хід українських командно-штабних навчань "Заметіль-2022", наголосивши на їхньому оборонному характері. Окрім того, аби зміцнити взаємну довіру, білоруський аташе з питань оборони відвідає ці навчання, водночас український аташе відвідає білорусько-російські навчання "Союзна рішучість-2022".
"Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово підкреслював, що стосунки між українським і білоруським народами є особливими", – заявив Резніков.
"Наші почуття є дуже теплими. Будь-які загрози чи провокації з боку України щодо Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь. Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному і визначили алгоритм подальшої взаємодії. Сприймаю це як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці", – сказав міністр оборони України.
Нагадаємо, минулого тижня за кілька десятків кілометрів від північно-східного українського кордону Росія та Білорусь почали спільні навчання "Союзна рішучість- 2022". Це може бути частиною плану вторгнення в Україну, побоюються західні союзники.
11 лютого Україна звернулася до Росії із запитом надати детальні роз'яснення щодо військової діяльності в районах, прилеглих до території України і в тимчасово окупованому Криму.
Росія на такий запит не відповіла. Тому Україна вирішила скликати засідання ОБСЄ.
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