"Наші почуття є дуже теплими": Резніков заявив, що в Білорусі запевнили у відсутності ризиків з їхньої території

"Наші почуття є дуже теплими": Резніков заявив, що в Білорусі запевнили у відсутності ризиків з їхньої території

Міністр оборони заявив, що будь-які загрози чи провокації з боку України щодо Білорусі виключені, "це просто неможливо".

Міністр оборони України Олексій Резніков 14 лютого порозмовляв телефоном з міністром оборони БілорусіВіктором Хреніним "заради відновлення атмосфери діалогу, зниження градусу публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні".

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

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Сторони обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри і транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону. А також ­– щодо виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій.

Так, Резніков розповів Хреніну про хід українських командно-штабних навчань "Заметіль-2022", наголосивши на їхньому оборонному характері. Окрім того, аби зміцнити взаємну довіру, білоруський аташе з питань оборони відвідає ці навчання, водночас український аташе відвідає білорусько-російські навчання "Союзна рішучість-2022".

"Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово підкреслював, що стосунки між українським і білоруським народами є особливими", – заявив Резніков.

"Наші почуття є дуже теплими. Будь-які загрози чи провокації з боку України щодо Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь. Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному і визначили алгоритм подальшої взаємодії. Сприймаю це як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці", – сказав міністр оборони України.

Нагадаємо, минулого тижня за кілька десятків кілометрів від північно-східного українського кордону Росія та Білорусь почали спільні навчання "Союзна рішучість- 2022". Це може бути частиною плану вторгнення в Україну, побоюються західні союзники.

11 лютого Україна звернулася до Росії із запитом надати детальні роз'яснення щодо військової діяльності в районах, прилеглих до території України і в тимчасово окупованому Криму.

Росія на такий запит не відповіла. Тому Україна вирішила скликати засідання ОБСЄ.

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