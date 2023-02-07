Резніков зустрівся з Пісторіусом та анонсував "багато позитивних новин"

Ці позитивні новини очікуються за підсумками чергової зустрічі у форматі "Рамштайн", запланованій на 14 лютого.

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував 7 лютого багато позитивних для держави новин за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Свій анонс український міністр зробив на спільній з німецьким колегою пресконференції в Києві, повідомила пресслужба Міноборони.

Так, Резніков повідомив про плідну розмову з Пісторіусом і зауважив, що це вже друга їхня зустріч після останньої зустрічі у форматі "Рамштайн".

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"Невдовзі буде іще одна в такому ж форматі, однак у Брюсселі. Буде багато позитивних новин. Ми обговорили не тільки умови захисту нашого неба, але й кооперацію і на майбутнє, і після перемоги", – розповів очільник Міноборони України.

Водночас Пісторіус повідомив, що сторони обговорили варіанти пришвидшення виготовлення боєприпасів для України, зокрема – систем ППО.

Очільник Міноборони ФРН також висловив солідарність з Україною та захоплення й повагу до її військових.

"Український солдат – рішучий. Не має бути сумнівів, що ми і в майбутньому стоятимемо на боці України", – запевнив німецький міністр.

Нагадаємо, цього ж дня федеральний уряд Німеччини офіційно затвердив передавання Україні до 178 танків Leopard 1 A5. Остаточна кількість переданої техніки залежатиме від необхідних ремонтних робіт.

За даними ЗМІ, Німеччина веде переговори зі Швецією про новий пакет озброєнь для України. До нього мають увійти ракети для ППО, які сумісні з німецькою системою IRIS-T.

Напередодні радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що держава веде переговори з західними партнерами щодо постачань далекобійних ракет з дальністю 200-300 км, а також – авіації.

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