Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Результат безперервної окупації": президентка Грузії заявила про плани Росії анексувати частину країни

Дата публікації
Перегляди
2158
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Результат безперервної окупації": президентка Грузії заявила про плани Росії анексувати частину країни

Фото: Associated Press

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила 26 липня, що Росія має намір отримати частину грузинського курорту Бічвінта за допомогою договору з так званою Абхазією.

Такі наміри є черговою формою анексії з боку Росії, наголосила грузинська лідерка.

Про це вона написала в Мережі.  

Зурабішвілі закликала міжнародну спільноту відреагувати на такі агресивні дії з боку РФ.

"Те, що ми бачимо у Бічвінті, це форма анексії території Грузії Росією. Ми бачимо гостру реакцію людей на ці події. Це результат безперервної окупації. Я категорично засуджую це та закликаю міжнародну спільноту до жорсткого реагування", – йдеться в заяві президентки Грузії. 

Зауважимо, раніше в Мережі поширили угоду Росії та "Республіки Абхазія", яка передбачає "оренду" країною-агресоркою реліктового гаю, набережної та акваторії, що розташовані в Бічвінті. Загалом росіяни планують анексувати близько 186 га землі та 115 га морського простору.

Додамо, що в самопроголошеній Абхазії почалися протести через передавання цієї державної землі під будівництво резиденції президента РФ Володимира Путіна.

Гидко поруч перебувати! Польща оголосила бойкот усьому російському та білоруському.

Гидко поруч перебувати! Польща оголосила бойкот усьому російському та білоруському.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація