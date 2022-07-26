"Результат безперервної окупації": президентка Грузії заявила про плани Росії анексувати частину країни

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила 26 липня, що Росія має намір отримати частину грузинського курорту Бічвінта за допомогою договору з так званою Абхазією.

Такі наміри є черговою формою анексії з боку Росії, наголосила грузинська лідерка.

Про це вона написала в Мережі.

Зурабішвілі закликала міжнародну спільноту відреагувати на такі агресивні дії з боку РФ.

"Те, що ми бачимо у Бічвінті, це форма анексії території Грузії Росією. Ми бачимо гостру реакцію людей на ці події. Це результат безперервної окупації. Я категорично засуджую це та закликаю міжнародну спільноту до жорсткого реагування", – йдеться в заяві президентки Грузії.

Зауважимо, раніше в Мережі поширили угоду Росії та "Республіки Абхазія", яка передбачає "оренду" країною-агресоркою реліктового гаю, набережної та акваторії, що розташовані в Бічвінті. Загалом росіяни планують анексувати близько 186 га землі та 115 га морського простору.

Додамо, що в самопроголошеній Абхазії почалися протести через передавання цієї державної землі під будівництво резиденції президента РФ Володимира Путіна.

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