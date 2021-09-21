Результат виборів до Держдуми РФ, які відбулися в окупованому Криму, не має юридичної сили для Туреччини - заява

Туреччина, як і раніше, підтримує територіальну цілісність України та не визнає незаконної анексії Криму.
Туреччина не визнає результатів російських парламентських виборів, які відбулися 17-19 вересня в окупованому Криму.
Про це повідомляє сайт турецького Міністерства закордонних справ.
"Туреччина, як і раніше, підтримує територіальну цілісність України та не визнає незаконної анексії Криму. Відповідно, результати виборів до Державної думи Росії, що відбулися 17-19 вересня 2021 року також у Криму, стосовно Криму не мають юридичної сили для Туреччини", - заявив речник МЗС Туреччини, посол Танжу Білгіч.
Нагадаємо:
- Раніше в Європейському Союзі та США заявили, що не визнають вибори до Державної думи Росії на окупованих територіях України.
- Своєю чергою, СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виборів у Держдуму РФ, які відбулися в окупованому Криму. Наразі правоохоронці фіксують усіх причетних до цього псевдоголосування: як з числа представників РФ, так і серед громадян України.
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