Результат виборів до Держдуми РФ, які відбулися в окупованому Криму, не має юридичної сили для Туреччини - заява

Результат виборів до Держдуми РФ, які відбулися в окупованому Криму, не має юридичної сили для Туреччини - заява

Туреччина, як і раніше, підтримує територіальну цілісність України та не визнає незаконної анексії Криму.

Туреччина не визнає результатів російських парламентських виборів, які відбулися 17-19 вересня в окупованому Криму.

Про це повідомляє сайт турецького Міністерства закордонних справ.

"Туреччина, як і раніше, підтримує територіальну цілісність України та не визнає незаконної анексії Криму. Відповідно, результати виборів до Державної думи Росії, що відбулися 17-19 вересня 2021 року також у Криму, стосовно Криму не мають юридичної сили для Туреччини", - заявив речник МЗС Туреччини, посол Танжу Білгіч.

Нагадаємо:

Раніше в Європейському Союзі та США заявили, що не визнають вибори до Державної думи Росії на окупованих територіях України.

до Державної думи Росії на окупованих територіях України. Своєю чергою, СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виборів у Держдуму РФ, які відбулися в окупованому Криму. Наразі правоохоронці фіксують усіх причетних до цього псевдоголосування: як з числа представників РФ, так і серед громадян України.

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