Результати переговорів радників "нормандської четвірки" та допомога Україні від США: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Берліні завершилася зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату", у якій взяв участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Читати далі –>
- Учасник переговорів у “нормандському форматі”, які відбулися 10 лютого у Берліні, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова проводити очні засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Туреччині. Читати далі –>
- Через ймовірну загрозу російської агресії президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну. Він додав, що американських військових не посилатимуть в зону ймовірного конфлікту. Читати далі –>
- До України вирушив літак, який доставить гуманітарний вантаж, зокрема, і протитанкові ракетні комплекси Javelin з США. Читати далі –>
- Ще два літаки з військовою допомогою від партнерів з США приземлилися у Києві. Читати далі –>