Результати виборів у Польщі: Bloomberg оцінив, що тепер зміниться у ЄС

Попередні результати парламентських виборів у Польщі свідчать про кінець восьмирічного правління націоналістичної партії "Право і справедливість", яка запам’яталася нападками на Євросоюз.

Про це пише видання Bloomberg.

За результатами національного екзит-полу, опозиція має отримати більшість у нижній палаті парламенту Польщі.

Так, очолювана експрезидентом Євроради Дональдом Туском "Громадянська платформа" набирає 32% голосів за рекордної явки виборців;

Альянс "Третій шлях" – 13% голосів;

Коаліція лівих партій – 8,6%.

Таким чином ці три політсили здобувають 248 мандатів у польському парламенті із 460, які існують.

Як вибори в Польщі вплинуть на ЄС

За оцінками журналістів, якщо результати екзит-полу після польських виборів підтвердяться, це створить нові можливості для Євросоюзу.

"Найближчим часом Польща намагатиметься вивільнити понад 35 мільярдів євро з фондів ЄС, щоб дати поштовх найбільшій економіці Східної Європи. Окрім цього, є перспектива ізоляції Віктора Орбана в Угорщині – ще одного популіста, який досі був захищений своїм альянсом із "Правом та справедливістю", – зазначається у статті видання.

Нагадаємо, за даними вечірніх екзит-полів на польських парламентських виборах 15 жовтня, правляча нині партія "Право і справедливість" набрала 36,8% голосів виборців. Далі голоси виборців поділили між собою "Громадянська коаліція", "Третій шлях", Коаліція лівих партій та ультраправа "Конфедерація".

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