Результати президентських виборів у Польщі: хто пройшов до другого туру

Голосування на президентських виборах у Польщі / © Associated Press

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Польська Державна виборча комісія оголосила результати першого туру президентських виборів за результатами підрахунку 100% голосів. Так, до другого туру вийшли кандидати Кароль Навроцький та Рафал Тшасковський.

Про це повідомляє PAP.

Вибори у Польщі — які результати

До другого туру президентських виборів у Польщі проходять:

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кандидат від «Громадянської платформи» Рафал Тшасковський із результатом у 31,36% голосів виборців; кандидат від партії «Право і справедливість» Кароль Навроцький із результатом у 29,54% голосів.

За Тшасковського найбільшу кількість голосів віддали виборці у Любуському (40,49%), Західнопоморському (40,31%) та Поморському (38,05%) воєводствах. А за Навроцького найбільше проголосували у Підкарпатському (42,77%), Свєнтокшиському (39,94%) та Люблінському (39,02%) воєводствах.

Інші кандидати у президенти Польщі отримали такі результати:

кандидат від «Конфедерації» Славомір Менцен — 14,81% голосів;

кандидат від «Конфедерації польської корони» Ґжеґож Браун — 6,34%;

кандидат від «Третього шляху» Шимон Головня — 4,99%;

кандидат від «Разом» Адріан Зандберг — 4,86%;

кандидатка від «Нової лівиці» Магдалена Бєят — 4,23%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що другий тур президентських виборів у Польщі відбудеться 1 червня. За даними соціологічних опитувань, у протистоянні у другому турі з Навроцьким у Тшасковського більше шансів на перемогу, але він не може бути впевнений у ній.

Як Тшасковський і Навроцький ставляться до України?

Зауважимо, Тшасковський послідовно підтримує Україну у війні проти Росії, виступає за активну участь Польщі у європейських ініціативах допомоги Києву. Він підтримує надання зброї, гуманітарної допомоги та інтеграцію України до ЄС. Як мер Варшави, активно допомагав українським біженцям, запроваджуючи спеціальні програми підтримки. Наголошує на необхідності стратегічного партнерства з Україною та зміцнення східного флангу НАТО. Є критиком уряду «ПіС», зокрема за деякі конфліктні рішення у сфері аграрної політики щодо України.

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Навроцький загалом підтримує Україну, особливо у військовій сфері, але його риторика жорсткіша і орієнтована на національні інтереси Польщі. Часто акцентує увагу на захисті польських фермерів, зокрема у зв’язку з імпортом українського зерна. Є послідовником «твердої руки» в контексті міграційної політики та контролю над кордонами. Партія «ПіС», яку представляє Навроцький, з одного боку, активно підтримувала Україну протягом 2022-2023 років, але згодом почала проводити більш егоцентричну політику, особливо на тлі виборів. Політик ставить акцент на історичну пам’ять, іноді піднімає чутливі для України теми, як-от Волинська трагедія, що може напружувати двосторонні відносини.