Результати виборів у Вірменії: яка партія перемагає після підрахунку всіх голосів

Працівники виборчої комісії у Вірменії / © Associated Press

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Центральна виборча комісія Вірменії опрацювала останні бюлетені парламентських виборів, згідно з якими перемогла партія «Громадянський договір» на чолі з чинним прем’єром Ніколом Пашиняном. Полісила розраховує на отримання достатньої кількості мандатів для самостійного формування уряду.

Про це повідомили вірменська служба «Радіо Свобода» та news.am.

Станом на ранок 8 червня Центральна виборча комісія Вірменії завершила підрахунок голосів та оприлюднила результати виборів.

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Вибори у Вірменії — результати

Згідно з результатами:

перемогу на виборах здобула партія «Громадянський договір», за яку проголосували 49,81% виборців — це 727 160 голосів.

Другу позицію посів альянс партій «Сильна Вірменія», що отримав підтримку 23,29% громадян (340 062 голоси).

Третє місце дісталося альянсу «Вірменія», який підтримали 9,94% виборців, або 145 097 осіб.

Четверте місце у виборчих перегонах посіла партія «Процвітаюча Вірменія» з результатом 4,00% (58 368 голосів).

До п’ятірки лідерів також увійшла політична сила «Крила єдності», яка заручилася підтримкою 2,30% виборців, набравши 33 618 голосів.

Отже, виборчий бар’єр змогли подолати чотири політичні сили: партія «Громадянський договір», альянси «Сильна Вірменія» та «Вірменія», а також партія «Процвітаюча Вірменія».

Заява Пашиняна після виборів у Вірменії

Під час пресконференції у ніч на 8 червня Пашинян заявив, що партія «Громадянський договір» здобула більше голосів, ніж на виборах 2021 року.

«Це більший мандат довіри від громадян. Це історична перемога, яка беззаперечно забезпечить стабільність і розвиток Республіки Вірменія. І, звичайно, ми матимемо тривалий та інституційний мир», — запевнив чинний прем’єр.

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У відповідь на запитання журналістів про те, чи не є передчасними такі заяви до завершення підрахунку голосів на всіх дільницях, Пашинян зазначив, що «не має довірених осіб на всіх виборчих дільницях».

«Ми маємо протоколи й проводимо власні підрахунки», — додав він.

У виборах брали участь 18 політичних сил — 16 партій та два блоки. Для проходження до парламенту партіям необхідно набрати щонайменше 59 тис. голосів, що відповідає 4-відсотковому бар’єру. Для альянсів цей показник становить 8%, або не менше 118 тис. голосів. Дві головні опозиційні сили — «Сильна Вірменія» Самвела Карапетяна та «Вірменія» Роберта Кочаряна — є саме альянсами, тоді як решта учасників перегонів представлені окремими партіями.

Відповідно до законодавства, у парламенті мають бути представлені щонайменше три політичні сили. Для виконання цієї норми навіть партія, яка не подолала прохідний бар’єр, може отримати місця у парламенті залежно від кількості набраних голосів.

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Нагадаємо, 7 червня у Вірменії завершилися парламентські вибори, які визначать подальший вектор розвитку країни: курс на зближення з Євросоюзом або збереження тісних зв’язків з Росією. Попри законодавчу заборону на екзитполи, попередня підтримка партії Пашиняна коливалася в межах 32,7 — 56,7%. Явка сягнула близько 59%. Процес супроводжувався повідомленнями про спроби РФ вплинути на вибори, зокрема шляхом мобілізації виборців з діаспори, тоді як ЄС наголошував на підтримці суверенного вибору країни.

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