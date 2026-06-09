Нікол Пашинян. / © Associated Press

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У Вірменії відбулися парламентські вибори, перемогу на яких отримала партія чинного прем’єра Нікола Пашиняна «Громадянський договір». У Росії, яка вже втрачає Єреван через його орієнтацію на захід, цим не дуже втішені. Адже фаворитом Москви був опозиціонер Самвел Карапетян.

ТСН.ua зібрав заявив, які озвучили у РФ після виграшу Пашиняна.

Речник «фюрера» Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не поспішає вітати Нікола Пашиня привітання, бо «важливо дочекатися офіційних підсумків голосування». Водночас він зухвало наголосив, що Москві відомо про нібито «численні порушення» на виборах до парламенту Вірменії. Мовляв, «було багато незрозумілих моментів».

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Водночас перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький видав заяву про те, що буцімто «щонайменше 20% голосів „вкрали“ в опозиції у Вірменії». Не надавши жодних доказів, він заявив про «потужну фальсифікацію». Зокрема, висловився про організацію виборчої «каруселі», винесення бюлетенів, групове голосування військовослужбовців і навіть знищення бюлетенів, де підтримали опозицію.

Тим часом речниці МЗС Росії Марі Захаровій знову привиділася «змова» проти Російської Федерації у Вірменії. Мовляв, офіційна влада нібито «переслідує виключно ті політичні сили, які виступають за зміцнення відносин з Росією». Забувши про дії Москви, вона зухвало заявила про «порушенням демократичних принципів і процедур» Єреваном.

Вибори у Вірменії — що відомо

Центральна виборча комісія опрацювала бюлетені парламентських виборів. Перемогу здобула партія Пашиняна «Громадянський договір». За неї проголосували 49,81% виборців. Водночас його найбільший опонент — альянс партій «Сильна Вірменія» отримав підтримку 23,29% громадян.

Тим часом лідери опозиції звинуватили прем’єра у спробі сфальсифікувати вибори. Очільник блоку «Сильна Вірменія» повідомив, що у великих містах прихильники влади навмисно зупинили підрахунок голосів через падіння своїх рейтингів.

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Зауважимо, що Вірменія йшла на вибори під погрозами і тиском РФ. Прагнення Пашиняна переорієнтувати країну на Європу викликало хвилю невдоволення в Москві. Зокрема, президент-диктатор Володимир Путін зухвало попередив, що Єреван зіткнеться з «українським сценарієм», якщо продовжить свої цілі щодо європейської інтеграції.

Дата публікації 20:57, 10.05.26 Кількість переглядів 34 За спиною у Путіна Вірменія зібралася в ЄС? Чому вже ніхто не боїться РФ?

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