Едгарс Рінкевичс / © ТСН.ua

Реклама

Найближчі тижні покажуть, чи продовжить Росія тактику затягування часу, чи справді готова домагатися врегулювання війни проти України.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи зустріч Дональда Трампа і диктатора Путіна на Алясці, повідомляє Delfi.

За словами Рінкевичса, цю зустріч варто розглядати лише як один із кроків у складному процесі досягнення сталого та справедливого миру.

Реклама

«Ми бачимо, що президент США і Путін досить багато говорили про можливі подальші кроки щодо політичного врегулювання. На жаль, рішення про припинення вогню досі немає, і Росія продовжує агресію проти України», — наголосив він.

Президент Латвії підкреслив, що дуже важливою є активна координація американської адміністрації з європейськими лідерами та Президентом України.

«Ми обговорюємо подальші кроки. Якщо буде досягнуто ширшої угоди та укладено мирний договір, то він має містити серйозні гарантії, зокрема військові», — пояснив Рінкевичс.

Водночас він застеріг, що процес мирного врегулювання зіткнеться з численними труднощами і вимагатиме додаткових дипломатичних зусиль як на експертному, так і на найвищому рівнях. Наступний тиждень, за його словами, буде напруженим — у понеділок відбудеться зустріч президентів США та України, після чого триватимуть консультації.

«Тоді ми побачимо, чи справді існують можливості досягнення миру в Україні. Чи Росія цього хоче насправді, чи лише намагається за допомогою різних тактик зірвати мирну угоду», — зазначив він.

Реклама

Рінкевичс додав, що Латвія й надалі підтримуватиме Україну як у рамках ЄС, так і НАТО, а також наполягатиме на збереженні політичного, дипломатичного та санкційного тиску на Росію до моменту укладення реальної мирної угоди.

Раніше повідомлялося, що Європейські лідери опублікували спільну заяву після переговорів президента США Дональда Трампа з диктатором Путіним на Алясці.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп передав вимоги російського диктатора Путіна, які він озвучив на саміті на Алясці 15 серпня, щодо українських територій.