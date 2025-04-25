РФ активізувала брязкання ядерною зброєю: аналітики пояснили, на що наважився Путін

Росія активізує ядерну риторику / © Getty Images

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РФ активізує ядерну риторику, намагаючись показати безпорадність НАТО та посіяти паніку в Європейському Союзі. Ця інформаційна атака путінського режиму дуже схожа на ті, що передували вторгненням до Грузії та України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики послалися на слова секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу, який звинуватив Європу в нібито підготовці до військового конфлікту з Росією протягом трьох-п’яти років та стягуванні військ до кордонів РФ та Білорусі. Шойгу також звинуватив європейські держави у збільшенні військової присутності біля західних кордонів Союзної держави Росії та Білорусі. Він зазначив, що ЄС прагне стати «військовою організацією проти Росії» і поскаржився на зростання військових витрат Польщі, Литви та Естонії.

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Також ексміністр оборони Росії згадав про розміщення Росією ракети «Горішник» у Білорусі, тонко натякаючи на готовність РФ вдарить країнами НАТО.

В ISW зазначили, що такі заяви Шойгу спрямовані на стримування НАТО, а також акцентували, що кремлівські чиновники вже використали подібну риторику перед вторгненням до Грузії 2008 року та України в 2014 та 2022 роках.

«Озвучені Шойгу ядерні загрози є елементом ширшої інформаційно-психологічної кампанії з рефлексивного контролю, спрямованої на вплив на прийняття рішень західними країнами. Такі заяви можуть мати на меті змусити європейські держави зменшити свої оборонні програми, що зробить східний фланг НАТО більш уразливим», — йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики повідомили, що РФ готується до війни з НАТО.