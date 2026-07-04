РФ аплодуватиме стоячи: Портников назвав головну помилку українців у суперечках із Польщею

Портников назвав єдину умову примирення України та Польщі / © ТСН

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На тлі загострення суперечок між Києвом та Варшавою відомий український журналіст та публіцист Віталій Портников дав поради, як нормалізувати відносини між нашими двома країнами.

Про це Портников написав у своєму Facebook.

На його думку, головне для українців зараз — не згадувати про всі образи й конфлікти, які розділяють наші народи, а підтримати тих поляків, які є щирими прихильниками польсько-українського порозуміння. Портников певен, що таких людей у Польщі дуже багато.

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«Але й тих, хто ненавидить українців і хоче паразитувати на польсько-українському непорозумінні, теж чимало — і багато що залежатиме саме від нас у протиборстві цих двох Польщ», — розмірковує експерт.

Портников нагадав, що і серед наших співвітчизників завжди були люди, які не просто виступали за підпорядкованість України Росії, а й готові були голосувати за проросійських політиків, що займалися демонтажем Української держави. Ці політики відкрито зневажали українську мову, культуру, історію — і робили все можливе, щоб проросійська позиція перемагала.

«І які нікуди не зникли сьогодні — просто дим війни заважає нам розгледіти, як їх багато. Так, ці люди обирали президентів і депутатів, перемагали на виборах. І можуть перемагати й надалі, у повоєнній Україні», — зазначив аналітик.

Портников закликав не робити помилки, оцінюючи всю Польщу лише за голосами радикалів, адже самі українці ніколи не хотіли, щоб їх ототожнювали з проросійськими силами всередині країни.

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«Майбутнє України і майбутнє Польщі залежить від того, чи здатні будуть українці, які бачать майбутнє своєї країни в Європі, — толерантною, демократичною, державницьки орієнтованою, — перемогти разом із поляками, які вірять у демократичну й європейську Польщу, толерантну до сусідів», — каже журналіст.

Ключ до успішного майбутнього для Польщі і України — це здатність протистояти тим, хто століттями намагається роз’єднати два народи. «Тим, хто в Москві», — резюмував Портников.

Нагадаємо, відносини між Києвом і Варшавою в останні тижні перебувають у глибокій кризі. У Польщі вже чітко кажуть, що не пустять Україну до ЄС, якщо ми не відмовимося від вшанування діячів ОУН та УПА.

Сьогодні, 4 липня, в ЦПД РНБО попередили, що РФ на завтра готує масштабну інформаційно-психологічну атаку, спрямовану на розкол у відносинах між Києвом та Варшавою.

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Раніше президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «Героїв УПА».

У відповідь Зеленський відправив до Польщі орден Білого Орла «Новою поштою».

Рішення Володимира Зеленського підтримали всі колишні президенти України, які теж відмовилися від своїх польських нагород.

Польскі діячі теж влаштували «лавину» відмов від українських нагород.

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